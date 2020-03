Já arrancou sistema de entrega domiciliária de primeira necessidade a munícipes de Faro

Publicado em 20 Março 2020 por RUA FM

Munícipes já podem encomendar e receber em casa produtos alimentares, de higiene e de farmácia no âmbito de iniciativa #FaroEmCasa, numa parceria entre a Câmara de Faro, Rotáxi, ACRAL e várias empresas do concelho.

Já está em funcionamento o sistema de entrega domiciliária de bens de primeira necessidade (produtos alimentares não confecionados, produtos de higiene e medicamentos) promovido pelo Município de Faro, em parceria com a Rotáxi, a ACRAL (Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve) e várias empresas do concelho, no âmbito da iniciativa #FaroEmCasa.

Este serviço, em que o Município surge como elo de ligação entre as várias entidades, visa permitir que o maior número de pessoas possa ficar em casa, contribuindo assim ativamente para a contenção do foco do COVID-19 no concelho e no País, ao mesmo tempo que ajuda a economia local. Assim, a iniciativa viabiliza que os vários estabelecimentos (mercearias, minimercados, supermercados, talhos, frutarias, farmácias e outros) que se associaram a este projeto, bem como os motoristas de táxis, possam manter nesta fase a sua atividade comercial com a maior proteção possível para proprietários, funcionários, clientes e população em geral.

A encomenda pode ser feita diretamente, por via telefónica ou através de e-mail junto de cada estabelecimento aderente (lista abaixo). Caso esta entrega seja feita através de táxi, é cobrada uma taxa de transporte, pré-definida de acordo com a localização da morada, que será adicionada ao montante total das compras. O valor deverá ser liquidado previamente através de transferência bancária ou MB Way, para que não exista qualquer transação de dinheiro físico entre vendedor, transportador e comprador.

O Município recomenda que, antes de contactar o estabelecimento em causa, elabore com atenção a lista de compras, indicando com clareza as quantidades e todos os artigos de que necessita. Simultaneamente, a autarquia apela também a que, nesta fase, todos sejamos vizinhos solidários: se fizer alguma encomenda, verifique se algum dos seus vizinhos (em particular os mais idosos, de grupos chamados de risco ou com maiores dificuldades) precisa de algum bem que possa encomendar e poupar assim a possível taxa de transporte.

O serviço de transporte e entrega ao domicílio é da responsabilidade do estabelecimento escolhido, pelo que este irá transmitir todas as informações sobre valores (se aplicável), horários e meios de entrega.

No caso de produtos de farmácia com receita médica, deve informar-se acerca do procedimento para entrega da prescrição quando efetuar a encomenda.

Esta iniciativa é uma das várias que o Município de Faro está a promover no âmbito do #FaroEmCasa para tentar minimizar as dificuldades por que todos estão a passar nesta altura e facilitar o mais possível a permanência em casa dos nossos cidadãos, em particular dos mais idosos. Porque nesta altura, todos temos de ser parte da solução para conter ativamente o foco do COVID-19.

Mais informações – e a lista provisória de estabelecimentos aderentes a esta iniciativa do #FaroEmCasa – podem ser encontradas através do sítio online da Câmara Municipal de Faro (https://www.cm-faro.pt/pt/menu/1255/entrega-de-bens-ao-domicilio.aspx). Nas nossas redes sociais, poderá também encontrar toda a informação sobre as várias iniciativas que estamos a desenvolver, bem como o ponto de situação da evolução do COVID-19 no concelho.

LISTAGEM DE ESTABELECIMENTOS ADERENTES POR ORDEM ALFABÉTICA

ALGARTALHOS – SUPERMERCADOS, LDA

Alimentação; frutas e legumes; produtos de higiene de 1ª necessidade e alimentação animal

Rua Jerónimo Osório, n.º 39-41

Horário para efetuar encomendas: 09:00 às 18:00

Contactos: 289806826/919314380/911999785

Pagamento: Transferência bancária

Entrega: Após confirmação de pagamento, das 09:00 às 18:00

ANTÓNIA MARIA GUERREIRO

Frutas e legumes

Mercado Municipal de Faro

Contacto- 936692980

Horário para efetuar encomendas: 08:00 às 13:00

Pagamento: Transferência bancária

Entrega: Próprio dia ou dia seguinte e após confirmação do pagamento

DINEIFRUTA – COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTA E LEGUMES, LDA.

Frutas e legumes

Rua da Antiga Azenha, N.º 42 CxP 120A, Estoi

Horário para efetuar encomendas: 09:00 às 15:00

Contacto: 961328131

Pagamento-Transferência bancária

Entrega: 09:00 às 12:00 do dia seguinte

FARMÁCIA ALMEIDA

Estrada Sra. da Saúde, n.º 39

Horário para efetuar encomendas: 08:00 às 22:00

Contactos: 289822437/932440538

Transferência bancária

Entrega: próprio dia, após confirmação do pagamento

FARMÁCIA DA BAIXA

Rua Ivens, n.º 31

Horário para efetuar encomendas: 14:00 às 18:00

Contactos: 289825888/ 916359916

Pagamento: Transferência bancária

Entrega: após confirmação de pagamento, das 10:00 às 18:00

FARMÁCIA HELENA

Largo Dr Francisco Sá Carneiro Nº69

Horário para efetuar encomendas- 09:00 às 19:00

Contacto: 289823667

Pagamento- MB Way ou transferência bancária

Entrega: no próprio dia, a partir das 16:00

FRIGAL- ENTREPOSTO FRIGORÍFICO ALIMENTAR, Lda.

Alimentação, frutas e legumes

Sítio de Vale da Rosa, Cx. Postal 186R

Horário para efetuar encomendas: 09:00 às 18:00

Contacto: 968179237/937995007/967574088/917509074

Pagamento: Transferência bancária/ MBWAY

Entrega: 09:00 às 18:00

FRUTAS ÁLVARO PAÇO

Frutas e legumes

Campinas de Faro, EN 2

Horário para efetuar encomendas: 09:00 às 12:00

Contacto: 289832434

Pagamento- Transferência bancária

Entrega: Dia seguinte, após confirmação do pagamento , das 09:00 às 12:00

FRUTARIA FARENSE

Aimentação, frutas e legumes

Rua São Luís 98

Horário para efetuar encomendas: 09:00 às 17:00

Contacto- 962897708

Pagamento: MB Way

Entrega: próprio dia ou dia seguinte, 10:00 às 17:00

NATURÉME

Produtos de higiene de 1ª necessidade

Travessa da Mota n.º 9

Horário para efetuar encomendas: 10:00 às 18:00

Contacto: 918186956

Pagamento: Transferência bancária

Entrega: Após confirmação de pagamento, das 10:00 às 18:00

PADARIA “O FORNO”

Alimentação

Rua Jornal O Algarve, 55ª

Horário para efetuar encomendas: 08:00 às 18:00

Contacto: 962868416

Pagamento: Transferência bancária

Entrega: 07h00 às 11h00

TALHO E MERCEARIA SANTO ANTÓNIO

Alimentação, frutas e legumes

Rua Pé da Cruz, n.º 30

Horário para efetuar encomendas: 09:00 às 13:00/ 16:00 às 19:00

Contacto: 964664147

Pagamento: Transferência bancária

Entrega: 09:00 às 13:00/ 16:00 às 19:00

TASTE THE FEELING BRASIL

Alimentação

Rua da misericórdia, 37 A

Horário para efetuar encomendas: 09:00 às 18:00

Contacto: 968595496

Pagamento- MB Way

Entrega: próprio dia, após confirmação do pagamento-10:00 às 18:00

TUTICASA

Alimentação e produtos de higiene

Rua de São Luís, n.º 90

Horário para efetuar encomendas: 10:00 às 13:00/ 15:00 às 18:00

Contacto: 289170146

Pagamento- Transferência bancária

Entrega: 10:00 às 13:00/ 15:00 às 18:00

TRANSPORTE POR TÁXI

Tabela de Preços Rotáxi – Cooperativa Rádio Táxi de Faro

Primeira coroa: envolve toda a área da cidade. Valor: €8

Segunda coroa: envolve as áreas – Montenegro, Gambelas, Patacão, Mar e Guerra, Chelote e Rio Seco. Valor: € 12

Terceira coroa: envolve as áreas – Estoi, Conceição e Santa Bárbara de Nexe. Valor: €15