Scianema 2020 – Festival de Cinema dedicado à conservação dos oceanos de regresso a Faro

Publicado em 04 Março 2020 por RUA FM

Nos próximos dias 12 a 14 de março irá decorrer em Faro a quinta edição do Scianema, um festival de cinema dedicado à conservação dos oceanos com uma seleção de documentários nacionais e internacionais.

Após a primeira edição do Scianema em 2016 em Faro, o festival é já uma das muitas iniciativas regulares e de franco crescimento da associação de conservação marinha Sciaena. O objetivo é trazer ao público português uma seleção de documentários dedicados aos oceanos de modo a encorajar, inspirar, consciencializar e promover o seu livre acesso não só a especialistas, mas também ao público em geral, dando prioridade a assuntos relevantes e urgentes em Portugal.

Tal como nos anos anteriores, esta edição terá lugar em Faro e conta com a parceria da Universidade do Algarve (UAlg), a Câmara Municipal de Faro, o Centro de Ciências do Mar (CCMAR), o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), o Cineclube de Faro (CCF) e a Associação de Músicos de Faro, entre outros*.

O Festival terá como corpo principal 6 sessões que irão decorrer em diferentes espaços, de quinta-feira, dia 12 de março, a sábado, dia 14 de março. Cada sessão será dedicada a uma temática diferente e consistirá na exibição de documentários, seguida de um painel de discussão com peritos e interessados em cada um dos temas.

Nesta quinta edição, destaca-se a exibição de “Ice on Fire” de Leila Conners, no dia 13, sobre alterações climáticas com a narração de Leonardo DiCaprio e a estreia de “From Culatra” de Ana Monteiro, no dia 14, uma curta-metragem sobre a Ilha da Culatra realizada com o apoio da Sciaena. Nesta edição do Scianema Festival, será também novidade o concurso de curtas-metragens sobre os oceanos e conservação marinha que, no dia 14 a partir das 17h, irá ter a sua cerimónia de prémios com a exibição da seleção dos melhores filmes.

No dia 12, irá ser exibido o filme português, escolha do CCF, “Hálito Azul” de Rodrigo Areias sobre a comunidade piscatória de Ribeira Quente, da ilha açoriana de São Miguel. As sessões do dia 12 e 13 terão lugar no espaço da Associação de Músicos de Faro, com início às 21h30, e as sessões do dia 14 serão exibidas no Club Farense, com a colaboração do CCF.

O programa inclui ainda duas sessões em inglês dirigidas aos estudantes da UAlg. No dia 12, irá ser exibido o documentário “An Ocean Mystery- The Missing Catch” de Alison Barrat sobre os impactos da pesca, nomeadamente da pesca desportiva, seguida de uma apresentação sobre a Política Comum das Pescas por Gonçalo Carvalho e Ana Matias, peritos em políticas das pescas. No dia seguinte, a sessão será sobre plástico e sobre como reduzir o seu impacto nos oceanos, havendo ainda lugar a uma conversa iniciada pela apresentação de Renata Fleck, perita em lixo marinho. Ambas as sessões terão lugar no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, às 16h30, e contam com o apoio do CCMAR e CIMA.

Dada a importância da sensibilização ambiental, não só para os adultos, mas também para os mais jovens, esta edição irá ainda incluir uma atividade na Escola Secundária Tomás Cabreira, que consistirá na exibição de uma seleção de curtas-metragens que incluirão, entre outros, o filme de animação “Lemon”, de Able & Baker produzido pela Fundación Reina Sofía, abordando diversas questões que afetam os ecossistemas marinhos, seguida de uma discussão aberta com os alunos.

Informações importantes:

– A entrada em todas as sessões é gratuita e não está sujeita a inscrição prévia.