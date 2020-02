Cerca de 3 mil visitantes participaram em mais um Dia Aberto da Universidade do Algarve

Publicado em 21 Fevereiro 2020 por RUA FM

Para poder escolher é preciso conhecer e para encontrar respostas é preciso fazer perguntas. Foi nesse sentido que perto de 3 mil participantes responderam ao repto e visitaram a Universidade do Algarve, no dia 20 de fevereiro, para mais uma edição do Dia Aberto.

Qual a importância do Dia Aberto? O que pensam os alunos sobre esta iniciativa? Este dia pode ajudá-los nas decisões futuras? Para ajudar a esclarecer estas e outras dúvidas e responder a várias questões, a UAlg organizou mais de uma centena de atividades para receber os alunos vindos de escolas básicas e secundárias, que decorreram durante todo o dia, no Campus de Gambelas e no Campus da Penha.

Os visitantes experienciaram uma verdadeira viagem ao mundo da investigação, através das várias áreas de estudo da UAlg. Todas as atividades foram pensadas de forma a desafiar e interpelar os conhecimentos dos jovens, estimulando o seu sentido crítico, a assimilação de novos conceitos ou a estruturação de matérias já abordadas em sala de aula, através das várias disciplinas que constituem os currículos do Ensino Básico e Secundário em Portugal.

Bruno Silva, que frequenta o 12º ano do curso de Cozinha e Pastelaria na Escola Básica e Secundária de Albufeira, estava decidido a não ingressar na universidade. Porém, “após esta experiência, que até ao momento tem sido bastante interessante, estou a reconsiderar a minha decisão”. Defende que “esta iniciativa poderá ajudar alguns alunos a escolher o curso, alunos esses que tal como eu poderão estar com dúvidas em relação ao Ensino Superior”. Contudo, conclui, “após vivenciar este dia aberto abrem-se novos horizontes”.

Da Escola Secundária de Vila Real de Santo António veio Lily Delaissé e vários colegas que frequentam o 12º ano. Consideram que a iniciativa auxilia no esclarecimento de dúvidas e na abertura de horizontes, contribuindo para uma melhor escolha final. “Para mim é bastante importante, pois dá a conhecer aos alunos as licenciaturas que podem escolher”, reconheceu a aluna.

Filipa Barata frequenta o 10º ano, na Escola Secundária João de Deus. Mesmo sendo farense, a aluna considera que dia aberto é uma iniciativa muito importante porque permite aos visitantes conhecer a Universidade e os cursos envolventes. “Visitei o curso de Ciências da Comunicação e participei no workshop como pivô de informação e locutora de rádio. Também visitei o curso de Design de Comunicação onde fiquei a conhecer os projetos desenvolvidos até à data”. Questionada sobre se este dia influenciaria a sua decisão no ingresso ao Ensino Superior, a aluna referiu: “neste momento escolheria o curso de Ciências da Comunicação”.

Margarida de Aroeira veio da Escola Secundária de Silves. Gostou bastante de ficar a conhecer a oferta formativa dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). “Depois de assistir às apresentações das áreas do Turismo e Hotelaria fiquei esclarecida em relação ao curso que pretendo seguir no Ensino Superior”, explicou. Para a aluna, “o dia aberto é uma excelente forma de interagir com os visitantes e de dar a conhecer o que a Universidade desenvolve”, concluindo que, após a sua passagem pela UAlg sai “com uma ideia mais clara em relação ao futuro”.

Também João Sousa, da Escola Secundária de Loulé, considera que estas iniciativas são importantes, tanto para estudantes do Ensino Profissional, como para os das áreas Científico-Humanísticas. “No meu caso ajuda-me a decidir se irei para a universidade ou se começo a trabalhar”.

Organizadas pelo Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg, decorreram, em simultâneo, várias atividades desportivas. Procurando sempre ir ao encontro dos interesses dos alunos, este ano a UAlg apresentou uma nova atividade, orientada pelo Gabinete de Psicologia, desenvolvendo, em auditório uma dinâmica de grupo na área educacional, que teve uma grande adesão e aceitação por parte dos alunos.

Esta iniciativa, que tem vindo a crescer de ano para ano, exige uma grande organização e uma forte mobilização da Academia, sem esquecer o voluntariado dos alunos da UAlg, que muito contribuem para o sucesso deste Dia Aberto.