Kiss despedem-se dos palcos e trazem até Portugal a última digressão “End of the Road”

Publicado em 19 Novembro 2019 por RUA FM

KISS, a banda de rock formada por Paul Stanley e Gene Simmons, trazem até Portugal a digressão de despedida, “End of The Road”, com a confirmação na Altice Arena dia 07 de julho, que promete fazer jus aos muitos espetáculos ao vivo que ficam para sempre na memória de cada fã.

Com mais de 40 anos de digressões mundiais, conhecidos pela sua extravagância e por concertos com elaboradas performances repletas de pirotecnia e efeitos, os KISS já foram galardoados com 28 discos de ouro, vendendo 25 milhões de álbuns apenas nos Estados Unidos e mais de 100 milhões a nível mundial.

Apesar de a sua formação ter mudado várias vezes ao longo dos anos, Simmons (baixo e voz) e Stanley (guitarra e voz) são os únicos membros que permanecem na banda desde o início da sua formação, a eles, nesta última fase de carreira, juntam-se Tommy Thayer ( guitarra, vocais) e Eric Singer (bateria, vocais).

O legado dos KISS continua a crescer geração após geração, transcendendo idades e barreiras. A inigualável devoção e lealdade dos fãs é um testemunho impressionante que vamos estar presentes dia 07 de julho na Altice Arena. Bilhetes à venda dia 22 de novembro, às 10h00, nos locais habituais e em www.everythingisnew.pt