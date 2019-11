Plasticattack em Faro

Publicado em 07 Novembro 2019 por RUA FM

A ação comunitária #Plasticattack regressa a Faro para retornar embalagens plásticas usadas em alimentos perecíveis. A próxima ação acontece no dia 9 de novembro no Supermercado Jumbo, no Fórum Algarve.

O que é um #Plasticattack?

Essa ação começou em 2018 em uma cidade pequena perto de Bristol, na Inglaterra que se espalhou pelo mundo (chegando até Lisboa): consiste em realizar uma compra semanal de produtos embalados em plásticos ultraleves, sacos de frutas e pães, filmes e cuvetes de esferovite sendo que, após o pagamento, serão desembaladas e colocadas em sacos ou potes reutilizáveis para que as embalagens plásticas não recicláveis sejam deixadas no carrinho, como forma de protesto.

Qual é o objetivo?

Quanto mais pessoas comparecerem, maior será o impacto visual do lixo plástico que é gerado coletivamente, para criar consciência. No final da ação é entregue uma carta em mãos ao gerente da loja para encaminhar aos Co-CEO da Sonae, com sugestões para substituir os plásticos por materiais compostáveis já disponíveis no mercado Europeu.

No final, é feito um picnic comunitário livre de lixo plástico, com o bjetivo de organizar o próximo #RetornePlasticos! (tradução livre de #PlasticAttack) no dia 06 de julho no mesmo local.

Mais informações sobre o evento na página de facebook da Linked Green