“Expresso do Outono” de Jorge Palma com paragem no Teatro das Figuras

Sábado, 2 de novembro, o Teatro das Figuras recebe Jorge Palma.

No final do ano passado, após cinco concertos em Lisboa, Porto e Coimbra, Jorge Palma escreveu, em jeito de balanço: “Enquanto houver lugares e pessoas, paixão e criatividade, energia e determinação, a gente não consegue parar.”

O sucesso da digressão do “Expresso do Outono” levou a que surgissem novas paragens nesta viagem pelo vasto repertório do músico e compositor. De entre as novas paragens, em 2019, este “Expresso” já efectuou paragens no Casino de Chaves, no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco e no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, sendo que a 14 de Novembro será a vez do Coliseu de Lisboa o receber. Antes disso, será o Teatro das Figuras a recebê-lo, nesta que será a sua primeira apresentação no Algarve.