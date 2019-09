Festival F encerra melhor edição de sempre com um dia esgotado

Publicado em 11 Setembro 2019 por RUA

A sexta edição do Festival F, o último grande festival de verão, que decorreu em Faro, nos dias 5, 6 e 7 de Setembro, terminou no sábado e levou à Vila Adentro perto de 60.000 pessoas, das quais 24.000 numa única noite: a última oportunidade para assistir à reunião dos Ornatos Violeta, a propósito do 20º aniversário da edição do seminal álbum “O Monstro Precisa de Amigos”, esgotou, pela primeira vez, uma noite do festival. Também os Amor Electro, Ana Bacalhau, António Zambujo, Baile Funk, Capitão Fausto, Carolina Deslandes, David Carreira, Linda Martini, Mayra Andrade, Profjam, Revenge Of The 90’s ou 9 Miller, entre muitos outros, cumpriram a missão a que todos os anos se propõe o Festival F, de proporcionar espectáculos memoráveis ao público, quer sejam nomes consagrados ou grandes promessas da música portuguesa.

Nesta edição, além dos Palcos Sé, Quintalão, Museu e Ria, nasceram dois novos palcos, Fábrica e Formosa, este com concertos intimistas, que tiveram lugar diariamente num barco, ao entardecer.

Na programação rica e diversificada do Festival F, e em paralelo à música, houve lugar para as artes plásticas, workshops, novo circo e teatro para os mais novos, e uma tertúlia diária tendo por mote temas da actualidade, que levou ao coração do Algarve personalidades como Maria Rueff, Hugo Van der Ding, Diogo Faro, Joana Amaral Dias ou Rita Andrade, entre outros convidados, que lotaram por completo o espaço dos claustros da Sé.

Destaque ainda para as mais de 20 marcas que apoiaram o Festival F, como a Super Bock, Mercedes, Fórum Algarve ou a Altice, que permitiu ao público aceder gratuitamente à internet.

Os parceiros de media TVI, TVI24, Rádio Comercial e Correio da Manhã levaram o Festival F aos que não se puderam deslocar à Vila Adentro em Faro, através da cobertura permanente de tudo o que se passou nestes 3 dias da maior festa da música e cultura portuguesas.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.