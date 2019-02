Alunos da UAlg conquistam medalha de ouro

Publicado em 13 Fevereiro 2019 por RUA

Miguel Ribeiro, aluno da licenciatura em Gestão de Empresas, e Sara Gouveia, aluna da licenciatura em Desporto, conquistaram o lugar mais alto do pódio no Campeonato Nacional Universitário de Golfe, em Masculinos e Femininos, que decorreu dia 9 e 10 de fevereiro, no Campo de Golfe do Pestana Vila Sol, em Vilamoura.

Também Ricardo Costa, aluno de mestrado em Finanças Empresariais, que já havia conquistado o título de campeão nacional no ano transato, alcançou este ano o 2º lugar em masculinos, subindo ao pódio para receber a medalha de prata.

A prova contou com 19 participantes, 14 no género masculino e cinco no feminino. A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), em representação da UAlg, contou com a participação de 5 atletas. Refira-se que além dos atletas da UAlg que subiram ao pódio para receber os primeiros lugares (Masculino e Feminino) e o segundo lugar (Masculino), também Daniel Caixeiro, de Gestão Marinha e Costeira, alcançou o 4º lugar, e Francisco Baião, de Engenharia Informática, um 8º lugar.

Esta prova apurou os campeões nacionais da modalidade que irão participar nos Campeonatos Europeus, em junho, na cidade de Antequera (Espanha).

O Campeonato Nacional Universitário de Golfe M/F foi organizado pela da Associação Académica da Universidade do Algarve e contou com a parceria do Grupo Pestana. Os prémio foram entregues pelo vice-reitor da UAlg, Saúl Neves de Jesus.