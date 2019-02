4.ª edição do programa cultural 365 Algarve com candidaturas abertas

Publicado em 14 Fevereiro 2019 por RUA

Entre 18 de fevereiro e 18 de março, estão abertas as candidaturas para a 4.ª edição do programa cultural 365 Algarve, que irá decorrer entre outubro de 2019 e maio de 2020. Criado em 2016, este programa pretende melhorar a atratividade e a experiência turística em todos os municípios da região algarvia durante a época baixa, através da dinamização de uma programação cultural de qualidade.

Promovido pelas áreas de governação da Cultura e da Economia, o 365 Algarve tem como intuito atrair e apoiar projetos culturais das mais diversas áreas artísticas: do cinema, às artes visuais, ao circo contemporâneo, passando pela dança, a literatura, a música, o teatro e o património.

À semelhança das anteriores edições, podem candidatar-se ao programa cultural 365 Algarve agentes culturais e empresas de animação turística sedeadas no Algarve há mais de um ano e os Municípios da região.

Os interessados poderão descarregar o regulamento e o respetivo formulário de candidatura em www.365algarve.pt.

Irá realizar-se uma sessão de esclarecimentos no dia 28 de fevereiro, pelas 15h00, no auditório do edifício da Região de Turismo do Algarve. Os interessados em assistir deverão inscrever-se através do email 365algarve@turismodoalgarve.pt, até ao próximo dia 26 de fevereiro.

Mais informações em www.365algarve.pt.