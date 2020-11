4.ª Edição do Fartoon – Mostra de Cartoons de Faro com inscrições abertas

Publicado em 20 Novembro 2020 por RUA FM

A FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, após as anteriores mostras de cartoons de Faro terem sido muito bem recebidas pelo público e artistas, vai organizar este ano a 4ª edição do FARTOON – Mostra de Cartoons de Faro.

Estão abertas as inscrições até ao dia 31 de dezembro 2020 . Podem participar todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros de forma individual ou em grupo, sendo a sua inscrição gratuita, bastando para tal preencherem uma ficha de inscrição e enviarem os seus trabalhos (via CTT ou e-mail) para a organização. Cada participante pode concorrer com um máximo de 3 trabalhos. Os trabalhos serão avaliados por um júri idóneo composto por 5 elementos.

Os trabalhos seleccionados pelo júri estarão patentes numa exposição a decorrer, em Faro, em março de 2021, estando prevista e posteriormente seja exposta em mais alguns concelhos do algarve.

O tema do FARTOON este ano é o “O Coronavírus e seus efeitos no relacionamento com o ambiente e sociedade“. Vivemos momentos excepcionais! De um momento para o outro, vimo-nos obrigados a reajustar e nosso modo de vida e coabitar com a ansiedade diária despoletada por um mar de incertezas causadas pela pandemia. O impacto do coronavírus está ainda por definir e acredita-se que levaremos algumas décadas para interpretar o real significado desta pandemia global nas nossa vidas. A FARO 1540 pretende que os participantes explorem as repercussões e impactes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais sem precedentes e a sociedade que deve emergir após esta crise.

O regulamento do concurso pode ser consultado em www.facebook.com/fartoon.faro, dúvidas ou informações adicionais podem ser solicitadas à FARO 1540 pelo e.mail: faro1540@gmail.com