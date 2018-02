3º edição da UAlg Careers Fair ainda tem inscrições abertas para empresas

Publicado em 16 Fevereiro 2018 por RUA

Nos dias 7 e 8 de março, vai realizar-se, no Complexo Pedagógico do Campus da Penha, a 3ª edição da “UAlg Careers Fair”. Esta feira, que visa contribuir para a inserção de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, pretende reunir o maior número de empresas, facilitando a procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

As empresas que queiram participar na UAlg Careers Fair ainda poderão efetuar a sua inscrição até dia 23 de fevereiro.

A iniciativa é organizada pela Universidade e pela Associação Académica, com o apoio da Câmara Municipal de Faro, e conta com espaços expositivos, workshops, sessões de recrutamento, almoços de networking, entre outras atividades.

A Academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair, já considerada a maior feira de recrutamento do sul do país, continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados. Esta terceira edição conta já com cerca de 40 empresas inscritas, não só de âmbito regional, mas também nacional.

Todas as informações sobre regulamento, inscrições, recrutamento e custos de participação podem ser consultadas em www.ualg.pt/pt/content/ualg-careers-fair, ou através de careersfair@ualg.pt ou 289 244 460.