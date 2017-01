365 Algarve leva Ciclo “Guitarras e Património” a Portimão

Publicado em 04 Janeiro 2017 por RUA

A Academia de Música de Lagos apresenta sábado, 7 de Janeiro, às 16h, no Museu Municipal de Portimão, o 2.º espetáculo do ciclo de “Guitarras e Património”.

O tema é “viagem- sons portugueses”, com a guitarra portuguesa de José Alegre numa viagem sem rota pré-definida e ao sabor da arte de bem tocar deste jovem guitarrista.

José Alegre nasceu em Lisboa em 1963 e iniciou o seu trajecto musical de forma autodidactica nos primeiros anos da adolescência. Considera a Música como um mundo aberto e sem fronteiras, repartindo a sua prática por vários instrumentos e os seus interesses por áreas tão diversas como a música histórica, o rock, o fado, a música tradicional portuguesa e muitas outras formas étnicas com que se cruza, num percurso cheio de afectos e ramificações inesperadas.

Em 1997 concluiu os estudos de guitarra clássica no Conservatório Regional do Algarve, na classe do professor Eudoro Grade. Iniciou-se na guitarra portuguesa em 2002 com o Guitarrista Miguel Drago, numa aproximação coimbrã baseada nas obras de Artur e Carlos Paredes, mas a partir de 2005 passa a trabalhar com regularidade com o guitarrista e compositor Pedro Caldeira Cabral, numa perspectiva mais abrangente.

Em Setembro de 2008 inicia os seus estudos na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco onde conclui em 2012 a primeira licenciatura em guitarra portuguesa orientada pelo músico, compositor e produtor Custódio Castelo. Actualmente lecciona guitarra portuguesa nos conservatórios de Loulé, Lagoa, Portimão e na Academia de Musica de Lagos, enquanto conclui o mestrado em ensino de instrumento e música de câmara na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco.

Este evento está inserido no Programa Cultural 365 Algarve, uma iniciativa das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, do Turismo de Portugal e da Região de Turismo do Algarve, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e do Museu Municipal de Portimão.