365 Algarve: candidaturas abertas para segunda edição

Publicado em 03 Fevereiro 2017 por RUA

A Secretaria de Estado do Turismo e a Secretaria de Estado da Cultura, em colaboração com o Turismo de Portugal e a Região de Turismo do Algarve (RTA), voltam a desafiar a região para realizar um programa cultural para a época baixa, a concretizar-se nos meses de outubro de 2017 a maio de 2018. Trata-se da 2.ª edição do «365 Algarve», um programa cultural que complementa a oferta tradicional do destino turístico.

Entre 06 de fevereiro e 31 de março encontra-se aberto um período para apresentação de candidaturas de eventos para a 2.ª edição do programa «365 Algarve», que terão lugar por toda a região fora da época alta do turismo de sol e praia. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis para download no sítio institucional da RTA na Internet (www.turismodoalgarve.pt/projetos-e-iniciativas/365-algarve.html) e foi criada uma caixa de correio eletrónico dedicada a esclarecer dúvidas ou para solicitar informação adicional no âmbito das candidaturas (candidaturas.365algarve@turismodoalgarve.pt).

O regulamento esclarece que “as linhas orientadoras para a construção do programa, a partir das candidaturas apresentadas, terão em consideração que o 365 Algarve é definido com base na coesão e distribuição territorial, na diversidade temática e artística e na distribuição mensal das propostas para que tenhamos um programa consistente, coerente e coeso ao longo dos oito meses”.

Os objetivos do programa também estão bem definidos e visam melhorar a experiência turística e a atratividade do destino através da programação cultural, reforçar a programação cultural na média e baixa estação complementando os produtos turísticos consolidados, valorizar a identidade cultural e a criação artística da região e ainda estabelecer parcerias e enraizar dinâmicas de articulação entre os agentes do turismo, da cultura e do território e dar vida à região todo o ano.

Música, ópera, dança, performance, teatro, cinema, novo circo, literatura, artes visuais, animação de património são as áreas artísticas e temáticas abrangidas pelo «365 Algarve», cujo regulamento prevê ainda cruzamentos disciplinares, combinando música e gastronomia, artes visuais e gastronomia ou teatro e gastronomia, entre outros.

O apoio suportado é realizado exclusivamente a partir do financiamento via RegFin do Turismo de Portugal, com execução pela RTA.