Anje e Universidade do Algarve unidas para formar novos líderes e empreendedores

12 Junho 2017

A Universidade do Algarve e a ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários acabam de firmar dois protocolos com vista ao estreitamento de ligações e ao fomento de relações bilaterais de cooperação. O protocolo firmado com a Universidade do Algarve concentra atenções no desenvolvimento de ações de valor acrescentado nas áreas de empreendedorismo, incubação e aceleração. O acordo assinado com a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, por sua vez, visa capacitar os empresários e estudantes da região com competências sociais e relacionais. A assinatura decorreu no dia 2 de maio, na Câmara Municipal de Faro.

A transferência de conhecimento entre as universidades e as empresas é um dos eixos estratégicos de intervenção assumidos pela ANJE para proporcionar o upgrade competitivo do tecido empresarial nacional. Através do protocolo assinado com a Universidade do Algarve, a Associação procura dinamizar ações relevantes para os empresários, estudantes e potenciais empreendedores algarvios nos domínios de empreendedorismo, incubação, ensino e formação, e participar ativamente em projetos de investigação com intervenção às escalas nacional e global. Adelino Costa Matos, Presidente da ANJE, e Ana Sampaio Freitas, Vice-reitora da Universidade do Algarve, foram os signatários do protocolo que tem a validade inicial de três anos.

Já a ligação entre a Associação e a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve concentra esforços no reforço de competências dos empresários e estudantes locais na área das soft skills. Rui Nunes, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, e Adelino Costa Matos assinaram o documento que é o primeiro passo para a conceção, promoção e realização conjunta de ações de formação e atualização de conhecimentos nos domínios de intervenção das duas instituições. A ligação estabelecida pressupõe ainda a facilitação e disponibilização de condições especiais no acesso aos serviços, iniciativas e programas desenvolvidos pelas duas entidades.

O Presidente da ANJE justifica a ligação à Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, considerando que “é fundamental potenciar recursos, gerar sinergias e estabelecer parcerias de cooperação que, tal como esta ligação com a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, permitem melhorar a qualidade e a capacidade técnica dos serviços disponibilizados e contribuir para a melhor preparação de empresários e estudantes para os desafios técnicos, mas sobretudo sociais e relacionais que o mercado apresenta”.

Recorde-se que, no domínio das competências sociais e relacionais, a ANJE apresenta já, através da Academia de Liderança, programas gizados à medida de empresários e estudantes que queiram adquirir ou reforçar conhecimentos de liderança, negociação, gestão de conflitos, coordenação de equipas ou comunicação. Trata-se, pois, de um acordo sem validade estipulada que viabiliza o planeamento conjunto de iniciativas de capacitação na área das soft skills com impacto direto no ensino universitário e no tecido empresarial local.