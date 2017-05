Messines é palco de festival de música rock

Publicado em 25 Maio 2017 por RUA

O 1º Mess Fest – festival de música rock, organizado pela Associação Cultural UUIVUH, decorre dia 24 de Junho nos Armazéns Ramiro Graça Cabrita, em Messines, concelho de Silves.

O cartaz é composto por oito bandas. Destaque para a mítica banda do punk português Mata Ratos, que comemoram em 2017 os seus 35 anos de carreira.

O festival conta ainda com Correia, grupo onde militam os irmãos Poli e Mike (Sam Alone / Men Eater), com os My Master The Sun, banda de sludge/doom que apresentará o seu mais recente álbum “A Arte da Desobediência”, com os Prayers of Sanity e mais quatro bandas algarvias: Villain Outbreak, Fuzz Buzz, Cloudleaf e Anarchy Machine, formação de Portimão que apresenta o seu indie rock baseado no seu mais recente lançamento, “Kubler”.

As portas do evento abrem às 14h30m e os concertos terminam à 01h00m do dia seguinte. O bilhete custa 10€. A organização conta com o apoio estreito da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines.