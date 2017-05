Concerto de Fagote e Canto pelo Duo Rose em Vila do Bispo

Publicado em 10 Maio 2017 por RUA

A Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe (Raposeira – Vila do Bispo) irá acolher o Concerto de Fagote e Canto pelo Duo Rose, no próximo dia 12 de maio, pelas 17horas. Esta é uma iniciativa promovida pela Academia de Música de Lagos e organizada em parceria com a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Duo Rose apresentam um repertório refinado, a partir das grandes obras operáticas e de música de câmara europeia e brasileira.

A mundialmente reconhecida soprano Elizabeth Pacheco Rose e seu marido, o virtuoso do fagote Saxton Rose juntam-se para realizar programas belíssimos, graciosos e divertidos. Têm actuado em conjunto e como solistas, em todo o mundo, em locais como Carnegie Hall, Philharmonie em Berlim, o Festival Casals, o Kennedy Center, o Concertgebouw na Bélgica e muitos outros. Elizabeth e Saxton têm deliciado audiências com interpretações criativas de obras-primas bem conhecidas, bem como de “pedras preciosas” mais escondidas.