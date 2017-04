Peixes criticamente em perigo de extinção voltam ao meio natural em Alferce

Publicado em 26 Abril 2017 por RUA

Amanhã, dia 27 de Abril, a Quercus, o MARE-ISPA, o Aquário Vasco da Gama e a Faculdade de Medicina Veterinária vão proceder à libertação no meio natural de cerca de seiscentos peixes reproduzidos em cativeiro, numa acção que ocorrerá na ribeira de Odelouca, em Alferce, Monchique. Os peixes a libertar pertencem às espécies Boga-do-sudoeste (Iberochondrostoma almacai) e Escalo-do-Arade (Squalius aradensis), ambas “Criticamente em Perigo” de extinção.

Esta libertação surge no âmbito do projeto ”Conservação ex situ de organismos fluviais”, dinamizado pela Quercus, Aquário Vasco da Gama, MARE-ISPA e Faculdade de Medicina Veterinária, e que conta como parceiros a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos e as Águas do Algarve. O projecto está em curso desde 2008, com o objetivo reproduzir e manter populações ex situ de algumas das espécies de peixes de água doce mais ameaçadas no nosso país.

No âmbito deste projecto, a reprodução de peixes em cativeiro é desenvolvida em instalações do Aquário Vasco da Gama, situado em Oeiras, e no Posto Aquícola de Campelo, estrutura disponibilizada pelo Município de Figueiró dos Vinhos e gerida pela Quercus, no âmbito de uma parceria estabelecida.

No final do processo de reprodução e ambientação em cativeiro, os repovoamentos de peixes são efetuados em troços dos rios de origem (dos indivíduos inicialmente capturados para reprodutores) que apresentem características favoráveis à sobrevivência e reprodução dos peixes. Sempre que possível, estes troços encontram-se associados a projectos de recuperação de linhas de água, envolvendo cidadãos e entidades que localmente efectuam uma monitorização mais ou menos formal destas bacias hidrográficas.

A data prevista para a próxima ação de libertação de peixes, é a seguinte:

27 de Abril – Libertação de Bogas-do-sudoeste e Escalos-do-Arade na ribeira de Odelouca – Encontro às 15.30h no estacionamento em frente à Conservatória do Registo Predial de Silves