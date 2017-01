CIMA Desafios traz “Novos desafios na exploração dos fundos marinhos”.

Publicado em 23 Janeiro 2017 por RUA

No próximo dia 27 de janeiro, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve promove mais uma sessão do ciclo de seminários «CIMA Desafios – CIMA Challenges», sobre o tema “Novos desafios na exploração dos fundos marinhos”.

A iniciativa, aberta a toda a comunidade académica e ao público em geral , acontece às 16h00, na Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro.

O «CIMA Desafios – CIMA Challenges» pretende trazer para discussão vários temas atuais, que contarão com o saber de investigadores deste centro de investigação para a resolução de problemas e para a colaboração com instituições e empresas, fortalecendo assim a economia azul.

Todas as sessões deste ciclo de semináriosvão ter um espaço de debate aberto aos participantes.

Programa

Oradores:

16:00 – Miguel Miranda (IPMA)

16:15 – António Pascoal (ISR)

16:30 – Tiago Rebelo (CEIIA)

16:45 – Nélia Mestre (CIMA)

17:00 – Cristina Veiga-Pires (CIMA- representante )

17:15 – Debate

17:30 – Café

Moderador: Flávio Martins (CIMA)