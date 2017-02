34 empresas recrutam na 2ª edição da UAlg Careers Fair

Publicado em 27 Fevereiro 2017 por RUA

Nos dias 14 e 15 de março vai realizar-se, no Complexo Pedagógico do Campus da Penha, em Faro, a segunda edição da UAlg Careers Fair. Os alunos e diplomados da UAlg que pretendam participar nesta feira de emprego terão de inscrever-se, obrigatoriamente, através do formulário online disponível em: www.ualg.pt/pt/content/ualg-careers-fair.

Esta iniciativa, que contará com a presença de 40 empresas e entidades que irão recrutar em todas as áreas de formação, tem como principal objetivo contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

Organizada pela Universidade do Algarve e pela Associação Académica, a UAlg Careers Fair terá vários espaços expositivos, sessões de apresentação das empresas, sessões de recrutamento, workshops, almoços de networking, entre outras atividades.

O evento, patrocinado pela Ano Sabático, Glintt, Pine Cliffs Resort, Inesting, TMI e Grupo Auchan, terá ainda a participação das seguintes empresas: Untapped Events, Leroy Merlin, AKI, Zoomarine, CGI, Garvetur, Unitalents, Visualforma, Grupo Thai, B Trust, Lidl, Aptrad, Golden Properties, BDO, Martinhal, Sucess Work, Decathlon, Hospital Particular do Algarve, Vila Vita Parc, Timing, Luzigás, Hilton Vilamoura, Norauto, Marinoteis, Grupo JAP, Casas do Sotavento e Primark.

Recorde-se que em 2016 esta iniciativa contou com a participação de mais de 600 estudantes e diplomados, que tiveram a oportunidade de conhecer e criar contactos com 30 empresas e entidades. Este ano a Academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair, já considerada a maior feira de recrutamento do sul do país, continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

