33º Aniversário da cidade de Loulé comemorado online

Publicado em 29 Janeiro 2021 por RUA FM

Na próxima segunda-feira, 1 de fevereiro, assinalam-se os 33 anos da elevação de Loulé a cidade. Nesse mesmo dia, o Cineteatro Louletano comemora os 10 anos de reabertura após obras profundas de reabilitação que deram uma imagem renovada a esta sala de espetáculos. Apesar do momento excecional que se vive, com um estado de emergência em vigor, o Município não quis deixar de assinalar esta data duplamente festiva e irá, de uma forma simbólica e recorrendo às novas tecnologias, levar ao público em geral um programa comemorativo em versão online.

Através das redes sociais da Câmara Municipal de Loulé vai ser possível acompanhar todas as iniciativas. Logo às 10h00 acontece o primeiro apontamento, ligado diretamente ao Cineteatro Louletano: o lançamento do novo videoclipe de Mário Laginha Trio, “”Muirapuama”, gravado em Loulé, no âmbito de uma residência artística promovida por este equipamento cultural.

A partir das 10h30 e ao longo do dia, a Autarquia apresenta a iniciativa “Loulé em Postais”, com a publicação no Facebook de diversas imagens da cidade, como forma de homenagear aquela que é a sede do concelho, de realçar o seu património, eventos, ruas e ruelas, as suas vivências, o seu dinamismo e tradições. Serão imagens de uma cidade extremamente importante para toda a região algarvia, que, à semelhança do que tem acontecido com o próprio concelho, tem conhecido ao longo das últimas décadas um desenvolvimento significativo.

Às 17h15 será emitida uma mensagem do presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, que irá destacar o trabalho realizado neste último ano, tendo como mote: #loulenaopara.

No encerramento deste programa, pelas 19h00, será emitido no canal YouTube do Município, em streaming, um concerto de Mário Laginha a partir do palco do Cineteatro Louletano. O pianista far-se-á acompanhar neste espetáculo online pelos outros dois músicos que compõem o trio, Bernardo Moreira e Alexandre Frazão. Tal como aconteceu a 1 de fevereiro de 2011, aquando da reinauguração do Cineteatro Louletano, Laginha volta a ser o convidado deste momento festivo. De referir que o músico é um dos nomes que tem contribuído para elevar a programação desta sala de espetáculos.

“Infelizmente, em virtude da situação da COVID-19 e das restrições que vivemos, não será possível celebrar o Dia da Cidade de Loulé da forma que desejaríamos, presencialmente, com a participação de todos os munícipes. Por isso, à semelhança do que temos vindo a fazer para assinalar outras efemérides, propomos este programa online para que os louletanos, na segurança dos seus lares, possam acompanhar mais um aniversário da sua cidade, uma cidade central e de referência no contexto da região”, sublinha o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.