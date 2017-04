32.ª edição da Semana Académica do Algarve apresentada na FNAC e em Arraial Académico

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

É hoje apresentado oficialmente oficial o cartaz da 32.ª edição da Semana Académica do Algarve, na FNAC do Forum Algarve, em Faro.

A cerimónia tem início às 16h com uma atuação do grupo InVersus – Grupo de Fados e Guitarradas de Coimbra.

A apresentação oficial do cartaz é conduzida pelo Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), Rodrigo Teixeira, e conta ainda com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro (CMF), Dr. Rogério Bacalhau, do Magnífico Reitor da Universidade do Algarve (UAlg), Professor Doutor António Branco, e do Diretor Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Dr. Custódio Moreno.

Ainda esta noite , a AAUAlg organiza mais um Arraial Académico, no Auditório do Campus da Penha da Universidade do Algarve, de forma a apresentar também o cartaz aos estudantes da Universidade do Algarve (UAlg).

A 32.ª edição da Semana Académica do Algarve irá realizar-se entre os próximos dias 4 a 13 de maio de 2017, junto ao Complexo Desportivo da Penha, em Faro, proporcionando 10 dias e noites de diversão, cultura e tradição académica aos estudantes da Universidade do Algarve (UAlg), à comunidade académica, mas também aos farenses, algarvios e toda a população em geral.

Antes da apresentação oficial do cartaz, a Associação Académica da Universidade do Algarve já confirmou a presença de três (3) artistas: para o dia 5 de maio foi anunciado Djodje, artista cabo-verdiano do estilo musical «kizomba»; para o dia 6 de maio foi anunciado KURA, DJ internacional português, considerado o 51.º melhor DJ do mundo pela conceituada «DJ Mag»; e ainda para o dia 10 de maio foi anunciado Mishlawi, artista americano (nasceu nos Estados Unidos mas foi criado em Portugal), do estilo musical «hip-hop».

Pelo segundo ano consecutivo, os estudantes da Universidade do Algarve esgotaram os 500 bilhetes disponíveis para a 1.ª pré-venda de bilhetes semanais para a Semana Académica do Algarve, perspetivando-se um crescendo de público em todos os dias do evento.

A Semana Académica do Algarve também é composta por atividades culturais e de tradição académica ao longo de toda a semana.

No dia 4 de maio, quinta-feira, a Semana Académica do Algarve iniciar-se-á com a habitual Monumental Serenata de Abertura da Semana Académica do Algarve, a cargo do grupo InVersus.

A Bênção das Pastas, cerimónia que simboliza o final de curso dos estudantes finalistas da Universidade do Algarve (UAlg), irá realizar-se na tarde do dia 6 de maio, sábado, no Estádio de São Luís, e que contará com a presença do Reverendíssimo Bispo do Algarve.

A 32.ª Semana Académica do Algarve conta ainda com o Desfile da Semana Académica, bem como os projetos de interação dos estudantes da Universidade do Algarve com miúdos e graúdos, denominados «FaroJúnior» e «FaroSénior», respetivamente, entre outras atividades.