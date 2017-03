30.º Aniversário de “The Joshua Tree” celebrado com várias reedições

Publicado em 09 Março 2017 por RUA

Para assinalar os 30 anos desde o lançamento do quinto álbum de estúdio dos U2, “The Joshua Tree”, será lançado com o selo da Island Records uma edição especial de aniversário deste disco seminal, a 2 de junho.

Juntamente com os 11 temas do alinhamento original do álbum, a edição de colecionador Super Deluxe inclui a gravação ao vivo do concerto que o grupo deu no Madison Square Garden no âmbito da “The Joshua Tree Tour”; raridades e lados B das sessões de gravação do álbum; novas remisturas de Daniel Lanois, St. Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite e Flood; um livro de capa dura de 84 páginas de fotografias pessoais inéditas tiradas por The Edge durante a sessão fotográfica no deserto do Mojave em 1986.

Lançado com uma aclamação universal a 9 de março de 1987, e incluindo sucessos como “With Or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” e “Where The Streets Have No Name”, “The Joshua Tree” atingiu o 1.º lugar dos tops de vendas no Reino Unido, EUA, Irlanda e um pouco por todo o mundo, vendendo mais de 25 milhões de cópias e catapultando Bono, The Edge, Adan Clayton e Larry Mullen Jr. do estatuto “de heróis a superestrelas” (“Rolling Stone”). A revista “Time” fez capa com os U2 em abril de 1987, proclamando-os como “Rock’s Hottest Ticket” e durante os 12 meses que se seguiram os U2 protagonizaram momentos icónicos, incluindo terem parado o trânsito em Los Angeles quando rodaram o vídeo de “Where The Streets Have No Name” no terraço de uma loja de bebidas de Los Angeles, ou terem sido premiados com um BRIT Award e dois Grammys – incluindo o de Álbum do Ano – os primeiros de um total de 22 até à data; além do regresso triunfante a casa com quatro concertos inesquecíveis em Belfast, Dublin e Cork no verão de 1987.

“The Joshua Tree” foi produzido por Brian Eno e Daniel Lanois. As gravações tiveram lugar em Dublin, no Windmill Lane Studios, e em Danesmoate, casa que mais tarde veio-se a tornar a residência de Adam Clayton.

Quanto a mais detalhes de todos os formatos desta reedição, consulte: http://www.u2.com/news/title/the-joshua-tree-at-30

O alinhamento original de “The Joshua Tree” inclui as canções: “Where The Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, “With Or Without You”, “Bullet The Blue Sky”, “Running To Stand Still”, “Red Hill Mining Town”, “In God’s Country”, “Trip Through Your Wires”, “One Tree Hill”, “Exit” e “Mothers Of The Disappeared”.

A digressão “The Joshua Tree Tour 2017” arranca em Vancouver a 12 de maio de 2017, seguindo por vários estádios pela América do Norte e Europa, tendo já esgotado dois concertos no Estádio de Twickenham, a 8 e 9 de julho, que se realizam pouco antes do concerto na cidade natal de Dublin, a 22 de julho, no Croke Park.