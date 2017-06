30 anos do Programa Erasmus celebrados no Parlamento Europeu em Estrasburgo

Publicado em 12 Junho 2017 por RUA

Amanhã, 13 de junho, em Estrasburgo, tem lugar a cerimónia oficial dos 30 Anos do Programa Erasmus, o programa que já beneficiou 9 milhões de jovens europeus e que tem um orçamento de €14.7 mil milhões para o período 2014-2020.

As cerimónias dos 30 Anos do Programa Erasmus decorrem no Parlamento Europeu, na presença de Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, de António Tajani, Presidente do Parlamento Europeu, e de Tibor Navracsics, Comissário europeu para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto.

Pelas 9h30, hora de Lisboa, o Presidente António Tajani, o Comissário europeu Tibor Navracsics, e os eurodeputados Petra Kammerevert (S&D, Presidente da Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento Europeu) e Milan Zver (PPE, relator do Parlamento Europeu para o Erasmus+), dão uma conferência de imprensa.

Pelas 11h00, hora de Lisboa, Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia fala na sessão plenária do Parlamento Europeu, discurso que antecede a cerimónia oficial dos 30 Anos do Programa Erasmus.

Durante a cerimónia, 33 representantes da geração Erasmus+ (um de cada país do programa) serão premiados. A Comissão Europeia apresentará ainda uma nova aplicação para telemóveis (Erasmus+), que visa tornar o programa ainda mais inclusivo ao ajudar os estudantes, alunos profissionais e jovens durante a sua experiência Erasmus+. O serviço de assistência e o hub social vão ajudar os beneficiários com procedimentos administrativos e fornecer dicas para sua integração na vida local. A primeira versão da aplicação já está disponível para iOS e Android. Será também inaugurada uma exposição que mostra a história, impacto e sucesso do Erasmus+.

Estes eventos podem ser vistos online aqui