3 º Faro Campus Trail ainda tem inscrições abertas

A Universidade do Algarve e a Altimetria Associação Desportiva, em colaboração com a Câmara Municipal de Faro e o Gabinete de Desporto da Associação Académica (AAUAlg), organizam, no dia 24 de setembro, a terceira edição do Faro Campus Trail. As inscrições ainda estão a decorrer e podem efetuadas aqui.

Este evento tem como objetivo principal a promoção da prática desportiva e da corrida em trilhos no Algarve.

O Faro Campus Trail é composto por dois percursos, um trail de 25 km e um mini-trail / caminhada com 10 km. O percurso de 25 km faz parte do Circuito de Trail do Algarve 2017.

De acordo com os critérios definidos para as provas de trail em Portugal, o Trail 25 km está classificado como um Trail Longo com um grau de dificuldade Nível 1. O Mini-trail 10 km é um Trail Curto com grau de dificuldade Nível 1.

A partida será dada em frente à Biblioteca, no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve. O trajeto da prova será feito no interior do Campus de Gambelas e nas matas adjacentes, nomeadamente a Mata do Pontal e a Mata do Ludo.

No dia da prova serão aceites inscrições, gratuitas, para a caminhada de 10 km, de acordo com o regulamento da prova.

Mais informações em: www.facebook.com/altimetriatrail/