2º Rugby Youth Algarve Meeting RYAM 2018 no Estádio do Algarve

O Clube de Rugby da Universidade do Algarve prepara-se para organizar o 2º Rugby Youth Algarve Meeting RYAM 2018, no fim de semana de de 17 e 18 de Fevereiro no Estádio Algarve.

Trata-se de um Torneio dedicado ao Rugby Juvenil que na sua 1ª edição teve a presença de 14 equipas 300 atletas num total de 600 pessoas, com equipas Portuguesas, Espanholas e do Reino Unido.

Nesta nova edição pretende-se aproveitar as mini férias do Carnaval.

Trata-se de um evento de Rugby Juvenil importante para a divulgação e promoção do Rugby no Algarve em especial nos Escalões de Formação e que pretende ser um atractivo no futuro para trazer equipas Juvenis estrangeiras ao Algarve.

Em simultâneo no dia 17 de Fevereiro será realizado um “Workshop” de Touch Rugby pela associação de Touch Rugby Portugal.