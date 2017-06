2ª Feira do Livro de Olhão volta à Zona Ribeirinha da cidade

Publicado em 27 Junho 2017 por RUA

A Câmara Municipal de Olhão organiza, com a colaboração da empresa municipal Fesnima, entre os dias 1 e 9 de julho, a Feira do Livro de Olhão 2016. Durante nove dias, as grandes editoras, mas também algumas independentes e regionais, marcam presença no Jardim Patrão Joaquim Lopes, na segunda edição do certame, que promete ser uma referência na região algarvia.

Nomes consagrados como Sérgio Godinho, Adília César, José Eduardo Agualusa, Paulo Moreira, Luís Ene, ou Carlos Campaniço, são algumas das presenças de destaque nesta segunda edição da Feira do Livro de Olhão, bem como alguns dos grandes autores algarvios, como os olhanenses Pedro Jubilot e Fernando Cabrita.

Um dos destaques do certame vai para a iniciativa “À Noite, na FLO”, que, sempre às 22h00, contará com a presença de convidados, começando no dia 1, com Sérgio Godinho e Pedro Jubilot; no dia 2, com Cristina Carvalho e Adília César; no dia 3, com Álvaro Laborinho Lúcio e Fernando Cabrita; no dia 4, com José Eduardo Agualusa e Paulo Moreira; no dia 7, com Isabela Figueiredo e Luísa Monteiro e, no dia 8, com Carlos Campaniço e Manuel Pinto Ribeiro.

Haverá ainda, no dia 5, um Recital de Poesia Cantada, acompanhado por alaúde oriental e outros instrumentos, por Eduardo Ramos, com percussão de Tiago Rêgo. Diariamente, às 21h30, Alexandre Lopes interpreta “Branca Gil”, de Gil Vicente.

As tardes de sábado são consagradas ao público infanto-juvenil, com atividades a partir das 15h00, que passam pela dança, contos e oficinas.

O programa completo da 2ª Feira do Livro de Olhão pode ser consultado em anexo.