2ª Edição do VENTANIA está de volta com novas datas

Originalmente concebido para o Dia Mundial da Água e o Dia Mundial da Floresta, celebrados a 22 e 21 março, respetivamente, o VENTANIA, em 2020, reinventa-se e reformula-se, por motivos da pandemia do Covid’19, e mostra a sua voz, entre os dias 26 de setembro e 22 de novembro – em Lagos, Lagoa, Portimão e Sagres.

VENTANIA irá ocupar espaços de apresentação convencionais como o Auditório da Fortaleza de Sagres, o TEMPO Teatro Municipal de Portimão e o Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, assim como espaços não-convencionais, como os Mercados Municipais de Sagres e Lagoa do Algarve, o Espaço Jovem de Lagos, o Jardim da Constituição em Lagos, o Auditório do Forte de Nossa Senhora da Encarnação, em Carvoeiro, e também espaços turísticos como o Monte da Casteleja (Lagos) e FAINA Restaurante (Portimão).

VENTANIA propõe-se a espalhar pelo Barlavento Algarvio, espetáculos e ações de sensibilização, contemplando as áreas de circo contemporâneo, dança contemporânea, teatro, música e cruzamentos disciplinares: música/gastronomia, arte pública/instalação/performance, instalação/paisagem sonora, procurando abranger públicos de várias idades e culturalidades, e promovendo co-criações com a comunidade local.

VENTANIA irá surpreender o público com temáticas ligadas ao ambiente e à cidadania, num grito subtil de alerta ao desprendimento humano sobre o frágil território do Algarve. A emergência do turismo urge a mais eficientes respostas energéticas, à preservação do património natural e imaterial e ao combate à desertificação, procurando um equilíbrio nem sempre fácil. Contemplando estreias e criações com a comunidade, a presente edição do festival é uma ode à água, incidindo sobre as suas ameaças, o seu respeito e os afetos dos autóctones sobre o mar.

Este evento é promovido pelo Teatro Experimental de Lagos e está inserido no Programa 365 Algarve, estrutura financiada pelo Turismo de Portugal, com o acolhimento dos Municípios de Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Lagoa do Algarve e Direção Regional de Cultura do Algarve.

Programa completo disponível em:

ventaniafest.pt