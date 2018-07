2ª Edição do Loulé Summer traz música em agosto

Publicado em 18 Julho 2018 por RUA

Loulé, Quarteira e Almancil recebem durante o mês de agosto a 2ª edição do Loulé Summer. Nesta época de verão que convida à descontração e ao convívio, este evento pretende proporcionar espetáculos de música e uma animação diferenciadora a todos aqueles que se encontram de férias na região algarvia, sem esquecer, naturalmente, os residentes.

O momento inaugural acontece a 4 de agosto, com a estreia do espetáculo comemorativo dos 25 anos da Ala dos Namorados. A banda do louletano Nuno Guerreiro terá como convidados outros nomes de referência da música portuguesa como Sara Tavares, com quem a Ala partilha o tema “Solta-se o Beijo”, ou Vitorino.

Depois de Camané e Katia Guerreiro, a Orquestra do Algarve junta-se este ano a Ana Bacalhau, a voz do projeto Deolinda . Aquele que será mais um concerto imprevisível, com uma fusão de géneros que trará um nova experiência ao público, acontece dia 11 de agosto, no magnífico Calçadão Nascente de Quarteira.

Numa proposta completamente diferente desta, no dia 14 de agosto o Jardim das Comunidades, ponto de encontro da vila de Almancil, recebe o concerto com David Carreira. Filho do cantor Tony Carreira, é um dos nomes maiores da música portuguesa da sua geração. No Loulé Summer traz as sonoridades atuais da pop, dance music, hip-hop ou R&B.

No dia 25 de agosto, no encerramento da 2ª edição do Loulé Summer, as atenções centram-se na cidade de Loulé, com dois momentos. A DJ Carolina Torres anima o Urban Sunset no Largo de S. Francisco, a partir das 19h00. Neste pôr-do-sol celebrado no coração da cidade, o público poderá disfrutar de um ambiente lounge ao ritmo descontraído da música chill out e eletrónica trazida pela jovem apresentadora, cantora e atriz.

Este evento encerra com a atuação de Dengaz, no Largo D. Afonso III. Aquele que é já uma referência do hip-hop nacional irá brindar o público com temas como “Dizer que não” e fazer a festa neste palco louletano.

Todas os espetáculos têm início às 22h00 (à exceção do Urban Sunset). A entrada é livre em todos os concertos, apenas na Ala dos Namorados os bilhetes têm um custo de 15 euros e podem ser adquiridos no comércio de Loulé ou em www.bol.pt