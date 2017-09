“2017’ Minutos na Piscina” Municipal de Loulé

Publicado em 12 Setembro 2017 por RUA

Entre os dias 16 e 17 de setembro, as Piscinas Municipais de Loulé recebem o evento “2017’ minutos na Piscina”, iniciativa para todas as faixas etárias, com carácter lúdico e desportivo, onde a natação e as suas vertentes assumem uma vez mais o papel principal num ambiente que se perspetiva único.

Serão promovidas durante as 33h37 do evento as seguintes atividades: festival de escolas de natação, provas de resistência a nadar, aulas de adaptação ao meio aquático, aprendizagem e aperfeiçoamento, natação adaptada, saltos para a água, polo aquático e natação sincronizada, triatlo e aquatlo, hidroginástica, aquazumba, batismo de mergulho, surf paddle, crossfit, body combat, mix training, spinning, hidrobike, entre outras, tornando-o um evento imperdível.

Através desta iniciativa a Câmara Municipal de Loulé tem como principal intuito promover a atividade física e a melhoria da qualidade de vida e, simultaneamente, dinamizar um dos principais equipamentos desportivos do Concelho de Loulé.