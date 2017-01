1ª Mostra “Silves Capital da Laranja” – Deolinda são destaque no programa musical

Publicado em 30 Janeiro 2017 por RUA

O grupo Deolinda é o grande destaque musical do programa preparado para a 1ª mostra “Silves Capital da Laranja”, com um concerto agendado para as 21h30 do dia 18 de fevereiro, na Fissul, em Silves.

Este projeto musical, que integra os músicos Pedro da Silva Martins, Luís José Martins, Ana Bacalhau e José Pedro Leitão conjuga uma sonoridade muito característica da música popular e do fado, tendo trazido para a música nacional uma frescura e uma alegria muito particulares.

Juntos desde 2016, os Deolinda contam já com vários discos editados: Canção ao Lado, Dois Selos e Um Carimbo, Mundo Pequenino e Outras Histórias, o último, que foi lançado em 2016.

Ao longo da sua carreira têm realizado inúmeros concertos em salas emblemáticas de Portugal e outros países, tendo recebido, igualmente, diversas distinções e obtendo vários discos de ouro e platina. Temas como “Parva que Sou” tornaram-se, mesmo simbólicos para algumas gerações, tendo inspirado o movimento que ficou conhecido como “Geração à Rasca”.

Para além dos Deolinda, o programa musical da mostra “Silves Capital da Laranja” conta com a presença de Argentina Freire, uma jovem fadista que é já um nome grande da canção que é património imaterial da humanidade e que curiosamente iniciou a sua carreira em 2009, nos concursos amadores do Algarve, onde reside. O álbum Recusa, que traz ao público fados históricos e o popular “Na Poeira dos Teus Passos”, do poeta algarvio Isidoro Cavaco, será interpretado pela fadista e pelos seus músicos, no dia 17, pelas 21h00.

Vá de Viró completa o conjunto dos grupos que participarão neste evento, promovido pela Câmara Municipal de Silves.

Com mais de vinte anos de história e diversos trabalhos editados, esta referência da música tradicional portuguesa apresentará os seus melhores registos, mostrando a vitalidade da sua formação e da sua música. O grupo estará no palco principal da Fissul no dia 19 de fevereiro, pelas 18h00.

A entrada nestes espetáculos é livre.