1ª Mostra da Juventude de Loulé reúne associações e jovens

Publicado em 04 Julho 2019

A Câmara Municipal de Loulé, em estreita colaboração com as associações juvenis e jovens do Concelho, irá promover a 1ª Mostra da Juventude de Loulé, já esta sexta-feira, 5 de julho, entre as 10h00 e as 19h00, no Parque Municipal de Loulé.

O programa incluirá um dia inteiramente dedicado à divulgação de entidades que desenvolvem trabalho na área juvenil, bem como a promoção do trabalho que é realizado pelos jovens louletanos, num evento que pretende fomentar o contacto entre instituições e jovens e ainda incentivar a participação juvenil.

A mostra contará com a presença de associações locais, instituições, atuações, atividades desportivas, muita animação e diversas performances em diferentes áreas. Uma gincana BTT, o workshop “Fotografia com Telemóvel”, espaço de artes, tai-chi, pilates, roda de djembes, música e danças do mundo ou um DJ sunset são algumas das propostas desta festa dos jovens.

Irão participar a Escola Profissional de Alte, Europe Direct e Associação Lilás, IPDJ, ASMAL, Mudaki, Guias de Loulé, Universidade do Algarve, Espaço K, Akredita em Ti, MAPS, Escuteiros, Fundação António Aleixo ou Exército Português, entre outras.