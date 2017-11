Publicado em 24 Novembro 2017 por RUA

No próximo dia 7 de dezembro, pelas 8h30 com termino às 19h, irá decorrer na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, na Universidade do Algarve a 1ª Feira Mediterrânica de Natal da UAlg.

Realizada por alunos no 3º ano dos cursos de Turismo, Gestão Hoteleira e Marketing da Universidade do Algarve, este evento tem como objetivo debater o tema da dieta mediterrânica no natal.

O evento vai contar com seminários, workshops, show-cookings, animação e presença de diversos produtores locais e empresas do setor turístico na feira.