1ª Edição do Move-te pela Vida reuniu 5 centenas de participantes

Publicado em 07 Fevereiro 2017 por RUA

Com a finalidade de assinalar o “Dia Mundial Contra o Cancro” (World Cancer Day – 4 Fevereiro) a Associação Oncológica do Algarve (AOA) organizou o evento “Move-te pela Vida”, no dia 5 de Fevereiro, no Jardim da Alameda, em Faro.

A iniciativa contou com a parceria do Município de Faro, a Secção de BTT Leões de Olhão, o Grupo Temivels da Atalaia e o Grupo Pegadas à 4ªFeira, e integrou duas variantes - um Passeio de BTT, de 35 kms e uma Marcha/Corrida, de 8 kms.

Além de alertar para a prevenção do Cancro, o Move-te pela Vida teve também como objetivos angariar fundos para a obra da AOA, em prol do doente oncológico e familiares, consciencializar as cerca de 5 centenas de participantes para a prática de um estilo de vida saudável bem como um apelo à responsabilidade pessoal e coletiva na adoção destas práticas e partilha deste conhecimento, com o fim de prevenir para a saúde, apoiar o próximo e contribuir para uma sociedade e ambiente melhores.

Como não podia deixar de ser, neste evento houve uma singela homenagem ao Dr. José Alberto Santos Pereira, Presidente da AOA, que nos deixou fisicamente no dia 1 de Fevereiro, mas acreditamos que esteja onde estiver, continuará a dar-nos o alento necessário para avançar com o nosso trabalho.

O mote “Pela Vida” foi uma verdadeira inspiração durante toda a concretização do evento, por isso, antes da partida houve exercícios de aquecimento, pelas Professoras Sandra Gabadinho e Tânia Vilaça do Judo Clube do Algarve, o que animou os participantes. Realizaram-se também, de forma gratuita, rastreios de glicémia, colesterol e de tensão arterial. Um Showcooking com degustação de receitas da época, pela Nutriviva, deliciou os presentes.

A AOA está grata aos voluntários, que se empenham e doam o seu coração e tempo a esta causa solidária, alguns deles já há vários anos.

A 2ª edição do Move-te pela Vida, em 2018, vai ser no dia 4 de Fevereiro - “Dia Mundial Contra o Cancro”, mas apesar dos importantes alertas deste dia, não esqueça, que a prevenção não se faz apenas num dia mas em todos os dias do ano!