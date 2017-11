1ª Edição do LUZA Festival em Loulé ambiciona integrar roteiro internacional

Publicado em 22 Novembro 2017 por RUA

Foi apresentada esta terça-feira, 21 de novembro, no Convento de Stº António, em Loulé, a primeira edição do LUZA Festival, iniciativa que, de 24 a 26 de novembro, irá iluminar a cidade, num evento que ambiciona integrar o roteiro de festivais internacionais de iluminação artística.

Organizado e produzido pela ByBeau e a Eventor’s Lab, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, e a chancela do Programa 365 Algarve, o LUZA Festival promete 3 dias de grande atividade em plena época baixa do turismo algarvio, numa viagem de luz e som que pretende trazer um projeto inovador e de impacto para a região do Algarve.

Trata-se de um festival de luzes, onde diversos artistas nacionais e estrangeiros terão a oportunidade de mostrar as suas instalações luminosas em pontos específicos da cidade. O LUZA assume-se assim como um projeto independente, afirmando-se pelas suas características intrínsecas de projeto da Arte da Luz.

Beau McClellan, artista e designer escocês residente há vários anos no Concelho de Loulé, com obra feita em termos de iluminação artística por esse mundo fora, é o mentor deste evento. O autor de “Zephirus”, a escultura que ornamenta a Zona Industrial de Loulé, garante que o LUZA é um “festival de experiências, que transportará o visitante para um outro mundo”.

O artista escocês, que convidou outros pares de países como Espanha, Polónia, Reino Unido, México, Japão, Dinamarca ou, naturalmente, Portugal, para produzirem instalações criadas para este momento, referiu que escolha da data de realização do festival teve em vista a integrar o LUZA no roteiro de festivais internacionais de iluminação artística, como Fête des Lumières (Lyon), Glow (Eindhoven), Luci d’artista (Torino), entre outros festivais europeus.

Este será um veículo que permitirá ainda “mostrar ao resto do mundo o talento que existe em Portugal nesta área”, considera Beau McClellan.

Durante os três dias, o público em geral poderá percorrer as ruelas, construções e monumentos de Loulé para vivenciar uma experiência única e iluminada, podendo inclusivamente ter uma participação interativa. Da Ermida da Mãe Soberana, no alto da cidade, ao Coreto da Avenida José da Costa Mealha, vários serão os pontos de animação do evento onde será possível encontrar instalações surpreendentes: Convento de Stº António, Rua da Nossa Senhora da Piedade, Largo de S. Francisco, Igreja de S. Francisco, Praça D. Afonso III, Bicas Velhas, Casa do Castelo, Rua Vice-Almirante Cândido dos Reis, Alcaidaria do Castelo, Cerca do Convento, Claustros do Convento, Mercado Municipal e Cine-Teatro Louletano.

Com um “mapa ambicioso”, como referiu Ana Fernades, da organização, o evento contará um 15 instalações de artistas de diversas nacionalidades. O acesso será gratuito a todas as instalações.

A par das instalações, um dos momentos altos do LUZA será a Torch Light Parade, no dia 24, a partir das 18h30. Para além de seu caráter artístico, estará a apoiar a Casa da Primeira Infância, uma instituição de acolhimento de crianças em condições de perigo e abandono. Serão disponibilizadas 2.000 tochas que acesas, formarão um desenho a ser revelado apenas no final da intervenção. Para participar desta atividade, o público poderá doar no mínimo 1 euro, que será revertido para a instituição. Da Mãe Soberana ao Terreno da Feira, os participantes serão os atores diretos desta instalação interativa e solidária.

Como destaques do festival, estão ainda a inauguração da árvores de Natal de Loulé, nos Calustros do Convento (dia 24, ooh00) ou as conferências “Working with Light”, no Cine-Teatro Louletano (dia 25, das 15h00 às 17h30), com a presença dos artistas que fazem esta primeira edição do LUZA.

“Queremos luzir, este é um tema muito lusitano pelo que queremos dar um cunho muito português a um festival que se pretende seja internacional”, considerou Ana Fernandes.

O Município de Loulé é coorganizador deste Festival, reconhecendo o potencial do projeto num território que se diferencia por ser um espaço de modernidade, design e arte. Para Carlos Carmo, vereador dos Evento, desde o primeiro momento que a Câmara Municipal de Loulé abraçou este projeto. “O objetivo é trazer mais pessoas a Loulé durante aquilo que designamos como a época baixa do turismo. Acredito que este evento tem a tipologia exata do que se pretende com o programa 365 Algarve”, considerou este responsável municipal.

Já Dália Paulo, comissária deste programa, o LUZA é um dos eventos que marca a segunda edição do 365 Algarve, programa cultural que assenta também no desenvolvimento económico e social da região. “O LUZA vem colmatar esta lacuna que existia na época baixa da região. Por outro lado, a escolha do mês de novembro para realizar este evento vai ao de encontro do objetivo de integrar o LUZA nesse circuito internacional”, sublinhou.

Programa

24 de Novembro

18h30 – Abertura oficial do LUZA

18h30 – “Torch Light Parade” (para adquirir as tochas e fazer parte do desfile, encontro na Mãe Soberana)

19h00 (a cada 45minutos) – Video Mapping na Fachada do Mercado Municipal

19h30/21h00/22h30 – Sand art na Igreja São Francisco

00h00 – Apresentação da Árvore de Natal de Loulé na Cerca do Convento do Espírito Santo

00h30 – Encerramento do 1° dia do LUZA

25 de Novembro

10h00 – Abertura das obras de interior, Convento de Santo António e Cine-Teatro Louletano

15h00 – 17h30 – Conferência “Working with Light” no Cine-Teatro Louletano

18h30 – Abertura das restantes instalações

19h00 (a cada 45minutos) – Video Mapping na Fachada do Mercado Municipal

19h30/21h00/22h30 – Sand art na Igreja São Francisco

00h30 – Encerramento do 2° dia do LUZA

26 de Novembro

10h00 – Abertura das obras de interior, Convento de Santo António e Cine-Teatro Louletano

18h30 – Abertura das restantes instalações

19h00 (a cada 45minutos) – Video Mapping na Fachada do Mercado Municipal

19h30/21h00/22h30 – Sand art na Igreja São Francisco

00h00 – Encerramento do LUZA Festival

Mais informações em www.luzafestival.com ou info@luzafestival.com