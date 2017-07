1ª Edição do Etcetera – Festival de Música e Arte no Parque Ribeirinho de Faro

Publicado em 26 Julho 2017 por RUA

Nos dias 4 e 5 de agosto o Parque Ribeirinho de Faro recebe a 1ª Edição do Etcetera – Festival de Música e Arte.

Durante dois dias, das 18h às 5h da manhã, a arte e a música enchem o anfiteatro com vista para Ria Formosa

Neste evento a música é complementada por intervenções artísticas em consonância com a natureza orgânica do festival.

As produções plásticas feitas in-site dão uma dinamização estética, cultural e artística ao evento. Na música, entre Djs, concerto, house, techno, disco e funk faz-se a fusão entre esta e todas as outras dimensões anteriores.

Do cartaz musical fazem parte : Slow J, Rhadoo, Rui Vargas, Alexandra e muitos mais nomes.

As intervenções artísticas são assinadas pela Associação 289.

O Etcetera é um festival consciente, com responsabilidades sociais explícitas que vai apoiar os Bombeiros Voluntários de Faro, a PRAVI e a PALP.

Os bilhetes custam 15 euros para cada dia, e 20 euros para os dois dias e estão à venda On-line no Residente Advisor, e em Faro no Madalena, no Largo da Madalena das 9h às 2h, ou no recinto, com um acréscimo de 2 euros ao valor das duas opções.

Mais informações no site e no facebook do Etcetera