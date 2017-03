1ª Edição do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores procura novas ideias

Publicado em 14 Março 2017 por RUA

A Fundação da Juventude lança este ano a 1ª edição do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, o qual visa promover o empreendedorismo criativo e empreendedorismo social, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores.

O concurso, destinado a jovens estudantes do Ensino Secundário e Universitário, irá colocar em competição duas categorias distintas. Por um lado irá eleger os melhores projetos desenvolvidos por jovens do Ensino Secundário, abrindo, também, a participação a todos os jovens que se encontrem a frequentar o ensino profissional. Numa outra categoria estarão em concurso os projetos desenvolvidos por jovens universitários, com idades compreendidas entre os 18 e 25 anos.

Com destaque para o empreendedorismo criativo e empreendedorismo social, o Concurso Nacional de Jovens Empreendedores procura distinguir e premiar a inovação, a criatividade e o talento dos jovens, estimulando a capacidade analítica, o espírito crítico, a capacidade de expressão e de argumentação e a criatividade em contexto de deteção de oportunidades de negócios. Assim, é através deste tipo de iniciativas e da criação de parcerias estratégicas, como as estabelecidas com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., o IPDJ – Instituto Português da Juventude e do Desporto I.P., IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Câmara Municipal do Porto, que a Fundação da Juventude procura potenciar o contacto dos Jovens com o “mundo real”, preparando-os para uma melhor integração no mercado de trabalho.

Para Ricardo Carvalho, Presidente Executivo da Fundação da Juventude «formar toda uma nova geração de jovens empreendedores é formar uma geração de jovens com espírito de iniciativa, de criatividade, de inovação, de liderança e de resiliência, com a capacidade de acrescentarem valor à envolvente e à sociedade na qual estão inseridos. Em parte, é isto que distingue os conceitos de intrapreneurship e enterpreneurship que a sociedade civil deve exigir como uma prioridade na educação das novas gerações».

A avaliação de todos os trabalhos, submetidos a concurso até 10 de Maio, cabe a um grupo de jurados que, após avaliação dos projetos, mediante critérios definidos, irá selecionar os 50 trabalhos que irão participar na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores. Os projetos selecionados serão divulgados na plataforma do concurso.

As inscrições estão disponíveis, de 20 de Março a 10 de Maio, aqui

Mostra Nacional de Jovens Empreendedores reúne as mais criativas e inovadoras ideias de negócio

A Mostra Nacional de Jovens Empreendedores realiza-se de 05 a 07 de Junho e reúne no Centro de Congresso de Alfândega, no Porto, os 50 melhores projetos de empreendedorismo criativo e empreendedorismo social (25 referentes ao Ensino Secundário e 25 referentes ao Ensino Universitário), selecionados a partir do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores.

Durante três dias um painel de jurados compostos por empresários, gestores e representantes de instituições ligadas ao empreendedorismo irão avaliar os projetos em exposição. A cada jovem empreendedor será atribuído um espaço próprio onde, durante a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, terá a oportunidade para apresentar o projeto ao júri e ao público em geral que poderá visitar a mostra.

Para os melhores projetos de cada uma das categorias (Ensino Secundário e Ensino Universitário) há prémios no valor total de cerca de 17.000 euros que incluem inscrições num Programa Avançado em Empreendedorismo apoiado pelo Santander Totta (destinados a distinguir os trabalhos com maior potencial do impacto económico) e vales de incubação gratuita nos Ninhos de Empresas do Porto ou Lisboa da StartUP Juventude.

O Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores conta com o apoio do Santander Totta, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Brisa.

Toda a informação disponível aqui