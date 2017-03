19º Festival do Folar decorre em Pechão a 9 de abril

Publicado em 29 Março 2017 por RUA

Com o apoio do Município de Olhão, o Clube Oriental de Pechão promove no domingo, 9 de abril, a 19ª edição do Festival do Folar, um momento marcante da quadra pascal no concelho, e um evento de visita obrigatória para muitos olhanenses.

Como não poderia deixar de ser, o ponto alto do Festival é a prova, venda e o concurso de folares da região, atividades que decorrem ao longo do dia, ntre as 11h00 e as 19h00.

No campo da animação, o destaque vai para o 1º festival de Acordeão de Pechão, que decorre a partir das 15h00, com a presença garantida de 6 acordeonistas de renome nacional e internacional: Gabriel Chaveca, Andreia Sofia, Tino Costa, Soraia Vitoria, Jorge Alves e o olhanense Francisco Ervilha.

Destaque ainda para a atuação do Rancho Folclórico da Associação de Reformados e Pensionistas de Faro.