“1981” é o novo single de Filipe Cabeçadas

Filipe Cabeçadas revela o terceiro single “1981”, em mais um avanço para o disco de estreia “20.1”, a editar no dia 24 de Novembro. Este novo single foi novamente produzido pelo próprio músico que assume novamente todos os instrumentos. “1981” é uma viagem pelo presente mas temperado pelo passado. É também uma valorização de caminhos percorridos, de interrogação pelas escolhas tomadas, num espaço sem lugar para nostalgia.

Como uma confissão profunda do músico sobre a sua identidade diletante, “1981”mistura as paisagens sonoras sintetizadas dos anos 80 da sua infância, com o som elétrico dos anos 90 da adolescência. Nesse limbo de frequências sonoras encontra-se a inocência, a rebeldia, o amor maternal e a emancipação emocional.

O video ficou a cargo da Onirico Filmes (Henrique Prudêncio e Ricardo Duarte) que criam a história de um dia na vida de um rapaz curioso, dotado de sensibilidade e curiosidade, numa clara alegoria à vida do músico e em que todos os cenários filmados estão intrinsecamente ligados ao seu percurso.

Os dois singles lançados “Bring Back The Man” e “Hell with You” surgiram como cartão de apresentação do primeiro álbum a solo “20.1”, a editar a 24 de Novembro.