18.ª Marcha-Corrida da Ria Formosa e 3.º Trail da Ria Formosa com inscrições abertas

Publicado em 03 Abril 2017 por RUA

No dia 21 de maio (domingo) realiza-se a 18.ª edição da já reconhecida Marcha-Corrida da Ria Formosa, sob o lema “Faro, Desporto todo o Ano”. Este evento tem lugar na freguesia do Montenegro, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, enquadramento de excelência para fomentar a prática da atividade física em contacto com a natureza. A concentração dos participantes está prevista para as 09h00, no terreno onde se realiza a Concentração Internacional de Motos, estando a saída prevista pelas 10h00.

A autarquia tem este ano algumas novidades para proporcionar um momento de confraternização, para além da vertente desportiva. Com a colaboração de diversas entidades associativas e empresariais do concelho, preparou um espaço multidesportos para toda a família e um espaço picnic, com disponibilização de streetfood, café e produtos regionais. Outra das novidades contempla animação envolvida no reforço da Marca “Faro, Desporto todo o Ano”, com oferta de uma t-shirt (limitada aos primeiros 5000 participantes a chegarem ao recinto).

Para ir ao encontro das motivações evidenciadas pelos participantes de edições anteriores que apreciam mais a vertente de corrida, a organização disponibilizará a 3.ª edição do Trail da Ria Formosa, atividade de cariz competitivo, enquadrada este ano no Circuito Regional de Trail e organizada em parceria com a Altimetria Associação Desportiva (percurso de 20 km), que promove uma dimensão mais alargada do evento.

O participante tem assim oportunidade de optar pelo percurso da Marcha Corrida (vertente lazer), que tem 7 ou 10 km ou pelo percurso do Trail (vertente competição), de 20 km, com novos caminhos pelo parque ribeirinho do ludo.

A autarquia vai também disponibilizar transporte gratuito até ao Vale das Almas, entre as 08h00 e as 09h30, com partida no Teatro das Figuras.

O projeto da Marcha Corrida da Ria Formosa insere-se na Estratégia Faro Ativo e pretende tornar o munícipe “mais ativo” e generalizar a prática desportiva, contribuindo, desta forma, para a melhoria da sua qualidade de vida.

Saliente-se que na edição de 2016 este evento registou uma participação de mais de 4000 pessoas e que esta marcha tem vindo a conseguir, ano após ano, o estatuto de melhor marcha do calendário, quer pela beleza do local onde a atividade se realiza, quer pela cuidada organização do evento.

Mais informações e/ou inscrições:

- Div. de Desporto – 289 870 843 – desporto@cm-faro.pt

- Página Facebook (Desporto em Faro): www.facebook.com/desportoemfaro