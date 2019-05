16º Edição do Curso Livre de História do Algarve inicia-se a 4 de junho

Publicado em 20 Maio 2019 por RUA

No dia 4 de junho inicia-se a 16º edição do curso livre de História do Algarve, organizado pelo Departamento de Artes e Humanidades da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade do Algarve (UAlg), em colaboração com o Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção (CEPAC). O curso decorrerá no anfiteatro D, do complexo pedagógico, no Campus das Gambelas, entre as 18h00 e as 20h00.

Esta edição será dedicada ao “Património Artístico do Algarve” e contará com a colaboração de diversos especialistas, procurando relembrar a riqueza patrimonial da região algarvia em diversos domínios artísticos.

No dia 4 de junho, Francisco Lameira apresentará “Manuel Martins (1667-1742) ”, oficial de entalhador e escultor famoso.

A sessão seguinte, de dia 6 de junho, ficará a cargo de Carla Varela Fernandes, que falará acerca “Do Património de Tavira entre os séculos XIV e XVI”.

No dia 13 de junho, Maria José Gonçalves apresentará a comunicação “Entre argilas, óxidos e pinceladas, alguns tópicos sobre a ornamentação da cerâmica do Gharb al-Andalus”.

A sessão seguinte, de 18 de junho, contará com a participação de Daniel Santana, que invocará “Diogo Tavares e Ataíde e o Barroco no Algarve: entre a tradição e a modernidade”.

No dia 25 de junho, Pedro Barros abordará a questão do “Património artístico a partir de património arqueológico: a escrita do sudoeste no Ameixial”.

O curso encerrará no dia 27 de junho com a colaboração de Marta Santos, que falará acerca da “Arte das platibandas no Algarve: função, formas e manufacturas”.

Para além destas sessões, o curso conta ainda com duas visitas, sendo a primeira a Milreu, no dia 11 de junho, orientada por Cristina Garcia. A segunda visita, orientada por Marco Lopes, irá decorrer no dia 19 de junho, ao Museu Municipal de Faro.

Mais informações e inscrições em: https://www.ualg.pt/pt/content/historia-do-algarve