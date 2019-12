15 anos de Nouvelle Vague, Quebra-Nozes, Pedro Abrunhosa em dezembro, no Teatro das Figuras

Publicado em 02 Dezembro 2019 por RUA FM

Dois espetáculos muito aguardados decorrem em Faro este mês: Nouvelle Vague, uma das bandas mais queridas do público português, levam a digressão de celebração do seu 15º aniversário ao Teatro das Figuras, terça-feira, dia 3 de dezembro, e os últimos bilhetes estão disponíveis nos locais habituais; Pedro Abrunhosa regressa a Faro com os Comité Caviar a 20 de dezembro, desta vez para apresentar o mais recente disco – Espiritual -, numa noite que há muito se encontra esgotada.

A dança volta em força no mês de dezembro à programação do Teatro das Figuras. Dia 7 estreia Diz-me António, uma peça de dança contemporânea, com direção artística de Armando Correia, Carolina Cantinho e Pedro Pinto, inspirada na obra do poeta algarvio António Aleixo, com coprodução da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve. Mais tarde, entre os dias 12 e 15, será a vez do bailado clássico encantar o Teatro das Figuras com Quebra-nozes. Estreado em 1892, com música de P. I. Tchaikovsky e libreto de E. T. A. Hoffman, a interpretação está a cargo da Companhia de Dança do Algarve.

O Serviço Educativo apresenta uma vasta programação ao longo de dezembro: dia 1, com música e cinema, em Catalua – Uma Estória Musical para Bebés e Filminhos infantis à solta pelo país; dia 11, o ciclo Palavras à Solta promove uma tertúlia sobre A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra; dias 17 e 19 o palco será do teatro com A Princesa Pé de Gesso e Patapatúm, espetáculo vencedor do prémio galego María Casares para “Melhor Espetáculo Infantil 2019”; o programa contempla ainda espaço para uma Oficina de Magia com Ângelo DeVal, dias 18 e 19.