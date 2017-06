14ª Edição do Concurso Poliempreende com candidaturas até 9 de junho

Publicado em 06 Junho 2017 por RUA

Estão abertas as candidaturas para a 14ª edição do concurso Poliempreende. O Poliempreende é um concurso de ideias e planos de negócios para alunos, docentes e não docentes dos Institutos Politécnicos, que visa promover a cultura empreendedora e fomentar a criação de empresas baseadas no conhecimento, contribuindo desta forma para o desenvolvimento regional. O Poliempreende tem como objetivo máximo incutir e estimular o empreendedorismo, bem como proporcionar saídas profissionais, de preferência através da criação do próprio emprego.

Formulário e mais informação disponível em: http://www.cria.pt/iniciativas/concurso-poliempreende-14-edicao/.