12.º Limpar a Ria Formosa de 20 e 28 de abril

Publicado em 10 Abril 2017 por RUA

A Câmara Municipal de Faro vai organizar entre 20 e 28 de abril, a 12ª edição da ação ecológica Limpar a Ria Formosa. A iniciativa enquadra-se nas atividades de educação ambiental do Programa Bandeira Azul do concelho e pretende concretizar uma ação de limpeza no areal, sapal e ilhotes.

Esta ação conta já com a sinergia desenvolvida com diversas entidades e com um leque de voluntários que procurarão transmitir uma mensagem de sensibilização para a preservação dos recursos naturais existentes na Ria Formosa.

Nos dias 20, 24, 27 e 28 de abril, as ações de limpeza decorrerão na Ilha da Culatra, Ilha Deserta, Ilha do Farol e Praia de Faro (núcleo poente) e destinam-se aos alunos das escolas E. B. 1 do concelho de Faro.

No dia 22 de abril, as ações decorrerão na Praia de Faro (ria e costa), Barrinha, Sapais e Ilhotes e destinam-se a todos os voluntários que se queiram juntar a esta causa. A concentração está agendada para as 9h15, no Centro Náutico.

Recomenda-se a todos os participantes que usem chapéu e protetor solar, sendo também indispensáveis para este dia luvas, roupa e calçado confortável, água e farnel.

O evento conta a parceria oficial da União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), Junta de Freguesia de Montenegro, FAGAR, E.M., Administração Regional de Saúde do Algarve, Autoridade Marítima Nacional e Policia Marítima (Capitanias dos portos de Faro e Olhão), Agência Portuguesa do Ambiente – ARH Algarve, Parque Natural da Ria Formosa, POLIS Litoral Ria Formosa, ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., Águas do Algarve – Grupo Águas de Portugal, Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Agrupamento de Escolas João de Deus, Agrupamento de Escolas Montenegro, Agrupamento de Escolas Afonso III, Animaris – Ilha Deserta, Formosamar – ecoturismo, passeios de barco na Ria Formosa, Waterland, Grupo Rolear, Universidade do Algarve – Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve – RUA FM, Laboratórios Eau Thermale – Avène, Ginásio Clube Naval de Faro, Sport Faro e Benfica – Secção de Canoagem, Clube de Surf de Faro, Amar Surfing Academia, Associação Duna Mar, Associação da Ilha do Farol de Santa Maria, Associação de Moradores da Ilha da Culatra, SUESTE – Associação Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro, Corpo Nacional de Escutas, Escoteiros de Portugal, Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – Delegação de Faro, Alliance Française do Algarve, Maramais – Ilha do Farol, Projeto Straw Patrol, Associação Bandeira Azul da Europa.

Inscrições: www.cm-faro.pt (http://www.cm-faro.pt/pt/5380/12-limpar-a-ria-formosa.aspx)

Informações: centronauticofaro@cm-faro.pt ou 289 870 898 e 289 870 056