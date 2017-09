12 mil pessoas no Festival do Perceve em Vila do Bispo

Publicado em 11 Setembro 2017 por RUA

Vila do Bispo recebeu mais uma edição do Festival do Perceve. Este ano, segundo a câmara municipal, o evento atraiu mais de 12 mil pessoas.

Os visitantes foram recebidos por uma equipa constituída por 80 pessoas que ao longo de três dias serviu as melhores iguarias gastronómicas que o concelho tem para oferecer, a nível do marisco, com especial destaque para o perceve, petisco capturado pelos marisqueiros de Vila do Bispo.

Para Paulo Lourenço, presidente da Associação dos Marisqueiros da Vila do Bispo e Costa Vicentina, o evento superou todas as espetativas pois o número de visitantes foi superior ao esperado pela organização e conseguiu-se escoar todo o marisco disponível e promover uma das maiores iguarias gastronómicas do Município, o perceve. No final ficou a promessa de começar já a trabalhar para que a próxima edição seja ainda melhor que a presente. Para o ano, a organização espera contar com a “colaboração” do mar para apanhar mais perceves e assim conseguir dar satisfação a todos os pedidos dos visitantes que se se desloquem ao local à procura desta iguaria.

Além dos petiscos da cozinha vila-bispense, o Festival contou ainda com muita animação musical. Durante os três dias marcaram presença Undercover e Humberto Silva, Evandro Cabral, Helena Candeias, Fábio Muchacho, Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Acoustchiks e Emanuel Martins.

O evento organizado pela Associação dos Marisqueiros da Vila do Bispo e Costa Vicentina contou, mais uma vez, com o forte apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal de Vila do Bispo.