10ª Festa do Cinema Italiano viaja até Loulé

A 8 ½ Festa do Cinema Italiano é o principal evento em Portugal dedicado ao cinema e à cultura italiana. De 12 a 14 de maio, regressa pela quinta vez a Loulé, apresentando algumas das melhores produções do cinema do “belpaese” no Cine-Teatro Louletano.

Além da exibição de algumas das mais interessantes obras da recente cinematografia italiana, é proposto ao público algarvio um conjunto de atividades paralelas ligadas à língua, à gastronomia e à música de Itália. Com este evento pretende-se proporcionar um momento de encontro e descoberta que contribua para aproximar dois países e duas culturas com grandes afinidades.

No dia 12, pelas 21h00, é exibida a película “Se Dio vuole”, de Edoardo Falcone. No sábado, dia 13, pelas 16h30, a organização propõe uma aula de italiano para principiantes (inscrição prévia, lugares limitados). Às 19h00, é apresentada “Un Bacio”, de Ivan Cotroneo, e às 21h00, “Perfetti sconosciuti”, de Paolo Genovese.

No dia de encerramento, domingo, 14 de maio, pelas 16h30, vai estar em exibição “Lo Chiamavano Trinità”, de Enzo Barboni. Segue-se, às 19h00, um “Cine-Jantar”, o momento em que mais assumidamente o público poderá experienciar a ligação direta que existe entre o cinema e a gastronomia, através de uma ementa criada pelo chef Francesco Angelo Ogliari: Focaccia olio e rosmarino e frittatina di parmigiano e cipolle rosse (Focaccia caseira e omelete de queijo parmesão e cebola roxa), Pappa al pomodoro con basilico, pesto alla genovese e burrata (Migas de tomate à moda italiana com manjericão, pesto genovese e queijo burrata) e Torta caprese (Tarte de chocolate com amêndoas e nozes). Este ano, como complemento ao jantar, será apresentado o filme “Firenze e gli Uffizi”, de Luca Viotto, uma viagem multidimensional e multissensorial ao Renascimento através das suas belezas mais representativas.

O preço dos bilhetes para cada filme é de 3 euros. O “Cine-Jantar” tem um custo de 15 euros (inclui o filme “Firenze e gli Uffizi”), com reserva obrigatória através de reservas@festadocinemaitaliano.com ou cinereservas@cm-loule.pt.

Para além de Loulé, a Festa do Cinema Italiano estará presente em muitas cidades portuguesas, entre as quais Lisboa, Porto e Coimbra. Internacionalmente, acontece ainda em Luanda (Angola), Maputo (Moçambique) e sete cidades do Brasil.

O evento é organizado pela Associação Il Sorpasso, com o apoio da Embaixada de Itália, Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano.

Mais informações em www.festadocinemaitaliano.com

Programa

> 12 maio (sexta-feira) | 21h00

“Se Dio vuole”, de Edoardo Falcone, 90′

Tommaso é um respeitado cirurgião que entra em crise quando o seu filho, estudante de medicina, anuncia que quer ser padre. A figura que inspira essa súbita vocação é o carismático Don Pietro. Tommaso não tem outra hipótese que não aproximar-se dele na esperança de descobrir os segredos mais íntimos deste padre pouco convencional.

Uma comédia cheia de surpresas que fala de religião, da necessidade de voltarmos a ter uma relação direta e humana com a nossa fé e dos preconceitos que às vezes nos impedem de descobrir a verdade.

> 13 maio (sábado)

16h30 – Aula de italiano para principiantes

19h00 – “Un bacio”, de Ivan Cotroneo, 101′

Lorenzo, Blu e António vivem numa pequena cidade do norte da Itália e são finalistas do liceu. Por razões distintas, todos são outsiders. Rapidamente se tornam melhores amigos e encontram nessa amizade a força para enfrentar os insultos e hipocrisias de um mundo que não sabe entendê-los. “Un bacio” é um filme energético e musical sobre as difíceis etapas da adolescência e da aceitação da própria sexualidade. Um conto à altura dos próprios protagonistas, capaz de criar sem moralismos três personagens únicas, vivas e inesquecíveis.

21h00 – “Perfetti sconosciuti”, de Paolo Genovese, 97′

Todos temos três vidas: a pública, a privada e a secreta. Até aqui, a vida secreta estava bem escondida na nossa mente, hoje em dia esconde-se nos nossos cartões SIM. O que aconteceria se estes pequenos cartões começassem a falar? É o que estes amigos vão descobrir quando, durante um jantar, decidem colocar os seus telemóveis sobre a mesa para provar que nada têm a esconder. Um filme sobre as nossas grandes e pequenas hipocrisias e sobre o objeto que cada vez mais comanda as nossas vidas. Um inspirado elenco num dos grandes sucessos do ano passado em Itália.

> 14 maio (domingo)

16h30 – “Lo Chiamavano Trinità”, de Enzo Barboni, 117′

A sentida homenagem da Festa do Cinema Italiano a uma das personagens mais amadas do público internacional: Bud Spencer.” Lo Chiamavano Trinità”, o filme que criou o mito deste par de amigos das bofetadas fáceis, é um mergulho de volta aos anos 70 quando o cinema popular italiano chegava aos quatro cantos do mundo. Uma divertida paródia aos Spaghetti Western.

19h00 – Cine-Jantar

21h00 – “Firenze e gli Uffizi”, de Luca Viotto, 93′

“Firenze e gli Uffizi” é uma viagem multidimensional e multissensorial ao Renascimento através das suas belezas mais representativas. O primeiro passeio cinematográfico que conduz o espetador à descoberta das maravilhas de Florença de uma maneira inédita, abrangente e espetacular: Botticelli, Leonardo, Masaccio e Michelangelo todos na mesma tela. Os espetadores são envolvidos numa experiência única com sequências surpreendentes e imagens impressionantes da cidade. A narração é da responsabilidade de Simon Merrells que, no papel de Lourenço, o Magnífico, acompanha-nos através das memórias da sua Florença num incessante diálogo entre o passado e o presente.