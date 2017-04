10 dias de festa na 32ª Semana Académica do Algarve

Publicado em 10 Abril 2017 por RUA

O algarvio Diogo Piçarra, o espanhol Juan Magan, ou o angolano Matias Damásio, são apenas alguns dos nomes que atuam na 32ª Semana Académica do Algarve, que acontece de 4 a 13 de maio, no Complexo Desportivo da Penha, transformando mais uma vez este local no “País das Maravilhas”.

O evento tem início no dia 4, com a já habitual Monumental Serenata de Abertura, que se realiza no Largo da Sé e que está a cargo dos InVersus.

A partir de dia 5, já no “País das Maravilhas” têm início nove dias de festa, assegurada por bandas, tunas e Dj’s.

Uma das atuações que “vem” do ano passado é de Áurea, que devido ao mau tempo se viu impossibilitada de atuar. Este ano, a cantora marca presença no sábado, 6 de maio, o dia em que acontece também a Bênção das Pastas.

Quarta-feira, 10 de maio, dia “RUA FM”, Piruka e Mishlawi sobem ao palco da Semana Académica, numa noite onde o hip-hop é rei.

Virgul, o padrinho da iniciativa, Kristóman, Putzgrilla, Valas, Rosinha, Kura e Dj Ride são mais alguns dos nomes que se juntam ao cartaz da 32ª Semana Académica do Algarve.

Cartaz completo:

4 de Maio (Quinta-feira)

InVersus (Monumental Serenata de Abertura, no Largo da Sé)

5 de Maio (Sexta-feira)

Kristoman

Djodje

Putzgrilla

6 de Maio (Sábado)

Áurea

DJ Pete Kingsman

Kura

7 de Maio (Domingo)

Miguel Azevedo

Quim das Remisturas

8 de Maio (Segunda-feira)

Valas

DJ Ride

9 de Maio (Terça-feira)

Cristiano Martins

Rosinha

10 de Maio (Quarta-feira) – Dia RUA FM

Piruka

Mishlawi

11 de Maio (Quinta-feira)

Tunas

12 de Maio (Sexta-feira)

Átoa

Diogo Piçarra

Juan Magan

13 de Maio (Sábado)

Virgul

Matias Damásio

Mastiksoul