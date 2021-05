10.ª Mostra da Juventude de Olhão com agenda repleta de atividades

Publicado em 03 Maio 2021 por RUA FM

Teve início este sábado, dia 1 de maio, a 10.ª edição do Mostra-te. A Mostra de Juventude de Olhão, uma iniciativa do Município, através da Casa da Juventude, apresenta uma agenda cheia de atividades, que decorrem ao longo de todo o mês online, com transmissão em direto na página do Facebook da Casa da Juventude.

Sob o lema Olhão não pára, a dinâmica do concelho intensifica-se ao longo do mês, com atividades diárias como espetáculos, exposições, ou mostras, em áreas tão diversas como dança, música, workshops, pintura, magia, ginástica, histórias, ambiente, desporto, promovidas pelos jovens e entidades olhanenses vocacionadas para a juventude.

O programa da edição de 2021 do Mostra-te pode ser consultado aqui.