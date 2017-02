Publicado em 16 Fevereiro 2017 por RUA

A 1.ª Mostra Silves Capital da Laranja abre portas amanhã, dia 17 de fevereiro. O certame terá a sua inauguração oficial pelas 10h30 e contará com a presença do Executivo da Câmara Municipal de Silves, Presidente da RTA, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, entre outras personalidades locais e regionais.

O evento apresentará cerca de meia dezena de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia e contará, ainda, com a presença de algumas associações e entidades locais e regionais.

O dia de abertura do certame, 17 de fevereiro, irá começar com a conferência “Laranja XXI”, onde especialistas nacionais e espanhóis irão debater temas centrais para a produção e produtores de citrinos. Ao nível do entretenimento, os Agrupamentos de Escolas do Concelho irão, ao longo do dia, animar o evento. À noite será a vez de Argentina Freire, conhecida fadista, subir ao palco.

No sábado, dia 18, destaque para o concurso regional de cocktails, que revelará os melhores profissionais de bar da região. Integrada nesta atividade encontram-se, ainda, dois workshops, um de novas tendências de bar e outro de utilização de Águas de Castelo. Pelas 11h00, os mais pequenos terão animação própria a decorrer no recinto. Da parte da tarde haverá duas apresentações, uma relacionada com a “Celtonita, o que é e o seu contributo para uma citricultura de alto rendimento” e outra com a apresentação de produtos pela empresa Aquagri. Ao nível artístico, os participantes no projeto Jovens Artistas, dinamizado pelo Município, irão atuar pelas 15h00. A noite terminará com uma interpretação muito própria dos sons da música popular e do fado com a atuação dos Deolinda.

No último dia de mostra a manhã será preenchida com a conhecia marcha dos Namorados, atividade desportiva que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve. Os Jovens Artistas regressam, também neste dia, pelas 11h00 ao recinto, com algumas das suas performances. Da parte da tarde a música tradicional será uma constante com a atuação do Grupo de Cantares “Os Laranjinhas”, pelas 14h00, e do Grupo Folclórico de SB Messines, pelas 15h00. Simultaneamente a esta hora, a CNA/ Viver a Serra irá abordar o futuro da apicultura em Portugal. Ao nível gastronómico haverá, ainda, espaço para a dinamização de um showcooking pelo Chef Luis Santos, onde a laranja será o produto estrela. Esta iniciativa contará com a presença de alguns espaços de restauração, que trarão os sabores e os aromas da laranja e demais citrinos aos visitantes. O último dia do evento terminará com a atuação do grupo de música tradicional portuguesa Vá de Viró, pelas 16h00.

Para além dos motivos mencionados, que convidam a uma visita, o certame contará, ainda, com animação de rua, uma exposição de máquinas, um espaço infantil “Laranjinha Kids” e a exposição “Ambientes Citrinos – Poemas e Perspetivas” durante todos os dias do evento.

Relembre-se que destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da 1.ª mostra “Silves Capital da Laranja”.

O evento conta com a parceria da DRAPAlg, UALG, RTA, Agrupamento de Escolas de Silves e Agrupamento de Escolas Silves-Sul. São media partners do evento: Jornal Barlavento, Terra Ruiva, Rua FM