𝗤𝗥𝗜𝗔𝗥 – Incubadora Criativa do Algarve abre candidaturas para novos projetos na área da Indústria Cultural e Criativa

Publicado em 14 Abril 2021 por RUA FM

A QRIAR tem abertas candidaturas para a segunda edição do seu programa de incubação. Esta é a primeira incubadora do interior do Algarve totalmente dedicada às Indústrias Culturais e Criativas.

As candidaturas para a Incubadora QRIAR – que foi lançada em 2019 fruto de um projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER no âmbito do programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, pela mão da QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade – vão estar abertas até ao próximo dia 30 de abril. Os incubados terão acesso a “um programa de acompanhamento gratuito e sem custos de participação, e com a possibilidade de incubação física em Tôr, Querença e Alcoutim, que apoia start-ups dispostas a transformar a nossa forma de produzir, pensar e consumir a Indústria Cultural e Criativa”.

A QRIAR quer dinamizar as regiões do Interior do Algarve almejando a angariação de pessoas para lá trabalhar e/ou viver, bem como capacitar os empreendedores com ferramentas que lhes permitam dar continuidade ao saber-fazer da região, tais como: Cana, Esparto, Arquitetura Sustentável, entre outros. A incubadora pretende igualmente apoiar os empreendedores que ofereçam soluções de turismo criativo ligado à promoção do interior, suas gentes, tradições e produtos.

Os participantes ficarão a conhecer as ações previstas até 2022, nomeadamente sessões de capacitação em grupo, residência artística, criação de novos produtos de design artesanal, e desenvolvimento de novos programas de turismo cultural e criativo. Encontra-se igualmente previsto um apoio corresponde a serviços e/ou equipamentos no valor de 4 mil euros a ser atribuído a duas diferentes categorias – Indústria Cultural e Criativas e Turismo Criativo.

Este é um projeto gerido pela Cooperativa QRER (www.qrer.pt) e é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do programa Interreg V A España–Portugal (POCTEP) 2014-2020. Este projeto conta igualmente com o cofinanciamento da Câmara Municipal de Loulé e da Câmara Municipal de Alcoutim e com o apoio da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, da Junta de Freguesia de Alte e da Escola Profissional Cândido Guerreiro de Alte.

Atualmente, esta incubadora acompanha já dez projetos, encontrando-se atualmente a preparar um curso de transmissão de saberes mestre-aprendiz na área da arquitetura sustentável e da utilização da cana em Alcoutim.

Mais informação, formulários e aviso poderão ser encontrados no site da QRIAR (www.qriar.pt) ou enviando um email para apoioca@qrer.pt.